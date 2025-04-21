Столовая СССР. Гороховый суп с дымком и вечная запеканка

Столовая СССР — это был не просто пункт питания, это был социальный институт, театр гастрономической дисциплины и арена вкусов, которые больше нигде не встречались — и слава богу, и жалко одновременно.
Давайте, присядем к обтёртому столику с клеёнкой, возьмём поднос, встанем в очередь и пройдём этот ритуал как полагается.
Гороховый суп с дымком: легенда алюминиевых кастрюль
Гороховый суп в столовой — это был всегда сюрприз. Никогда не знал, будет ли он густым, как каша, или жидким, как предательство. Но всегда — с той самой непонятной "копчёной" нотой, которую прозвали "дымком".
В чём секрет
Горох чаще всего разварен в пыль, и это было прекрасно. Ни тебе текстуры, ни фасонистых кусочков — однородная масса питательной тоски.
Дымок — это не копчёные рёбра, не колбаса. Это кусочек косточки с душком или иногда просто жидкий "жидкий дым", когда повар был смелым и творческим.
Подача: металлический половник, нержавеющая миска, немного зелени — из банки с водой. Иногда сверху плавала маленькая лужица жира — как печать качества.
Что чувствовали:
Вечная запеканка: бетон вкусов из детства
Запеканка — это основной десерт, второе блюдо и наказание за плохое поведение одновременно.
В СССР знали всего три вида запеканки:
Особенности:
Форма — всегда нарезана ножом, который не мылся между блюдами. Ровные квадратики, как из кирпича.
Консистенция — от "резиновый пенопласт" до "мокрая губка".
Соус — сладкий, тягучий, похож на разведённую сгущёнку. Иногда — просто жидкий кисель, и это уже верх элегантности.
Вкус — "ну… не противно".
А чем запивали?
Зачем мы всё это ели?
Потому что это было тепло, просто, стабильно. Потому что после такой еды ты был не счастлив, но сыт, а это в СССР было важнее. Потому что у всех был одинаковый вкус детства, и у всех он был из алюминиевой миски.
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