Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень

В советских столовых кормили всех — от студента до академика.
Но у инженеров и начальников цехов был свой подход: поесть сытно, быстро и желательно без очереди. А что же заказывали те, кто руководил производством и чертил проекты на миллионы?
Суп — по графику
Первым делом — горячее. Обычно это было:
Второе — без изысков, но с мясом. Главное — белок и побольше.
Салат — чтоб освежиться. Обычно брали:
Компот и булочка — финальный аккорд.
Обед редко обходился без стакана компота из сухофруктов и сдобы. Кто-то брал булочку с изюмом, кто-то — "творожную улитку".
Особенности обеда начальника
Часто ели в отдельной комнате или за дальним столом. Могли попросить "без очереди”, особенно в небольших столовках на заводах. За "спецменю" не переплачивали — просто знали, что брать и где порция посытнее.
Обед инженера в советской столовой — это рацион без лишнего, но с уважением к труду. Горячее, мясное, хлеб и компот — всё по ГОСТу, по уму и по расписанию. Такая еда помогала держаться до конца смены и думать ясно, хоть над чертежами, хоть на планёрке.
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