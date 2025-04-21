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Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень

1:56
Еда

В советских столовых кормили всех — от студента до академика.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Но у инженеров и начальников цехов был свой подход: поесть сытно, быстро и желательно без очереди. А что же заказывали те, кто руководил производством и чертил проекты на миллионы?

Суп — по графику

Первым делом — горячее. Обычно это было:

  • Щи из свежей капусты — с мясом, ложкой сметаны и куском ржаного.
  • Суп с вермишелью и фрикадельками — лёгкий, но сытный.
  • Иногда — солянка, если была "усиленная" смена.

Второе — без изысков, но с мясом. Главное — белок и побольше.

  • Котлета по-киевски или по-домашнему — с макаронами или картофельным пюре.
  • Говядина тушёная с подливкой — классика инженерной тарелки.
  • Иногда — телятина по-купечески (если был удачный завоз).
  • Гарниры: пюре, гречка, рис или тушёная капуста.

Салат — чтоб освежиться. Обычно брали:

  • Винегрет,
  • Салат из свежей капусты с уксусом,
  • Огурцы маринованные,
  • Или морковь по-корейски (ближе к 80-м).

Компот и булочка — финальный аккорд.

Обед редко обходился без стакана компота из сухофруктов и сдобы. Кто-то брал булочку с изюмом, кто-то — "творожную улитку".

Особенности обеда начальника

Часто ели в отдельной комнате или за дальним столом. Могли попросить "без очереди”, особенно в небольших столовках на заводах. За "спецменю" не переплачивали — просто знали, что брать и где порция посытнее.

Обед инженера в советской столовой — это рацион без лишнего, но с уважением к труду. Горячее, мясное, хлеб и компот — всё по ГОСТу, по уму и по расписанию. Такая еда помогала держаться до конца смены и думать ясно, хоть над чертежами, хоть на планёрке.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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