Секрет хрустящих крылышек: как повторить ресторанный вкус дома

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Все больше людей предпочитают готовить любимые блюда из ресторанов быстрого питания дома. Это не только экономно, но и позволяет контролировать качество ингредиентов.

Фото: flickr. com by Harsha K R, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тарелка горячих крылышек подается в ресторане KFC

Один из таких популярных рецептов — хрустящие куриные крылышки. Они легко готовятся и по вкусу не уступают ресторанным. Следуйте этим шагам, чтобы приготовить идеальные крылышки для ужина или вечеринки.

Ингредиенты:

Несладкие кукурузные хлопья — 1 стакан

Мука — 2/3 стакана

Паприка — 1 столовая ложка

Приправа для курицы — 0,5 столовой ложки

Прованские травы — 1 чайная ложка

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Измельчите кукурузные хлопья в крошку. Приготовление маринада: в глубокой миске смешайте специи с 1,5 столовыми ложками муки. Добавьте 400-500 мл воды и хорошо перемешайте до однородной консистенции. Маринуйте крылышки в этой смеси 30 минут — несколько часов, чтобы мясо пропиталось и стало сочным. Разделите куриные крылья на 3 части: плечевую, среднюю и кончик. Для этого рецепта понадобятся только плечевая и средняя части. Кончики можно использовать для бульона. Смешайте измельченные кукурузные хлопья с оставшейся мукой. Достаньте крылышки из маринада и обваляйте их в панировке. Разогрейте масло в сковороде или фритюрнице до 180 градусов Цельсия. Опустите крылышки в горячее масло и жарьте до золотистой корочки (около 8 минут). Следите за процессом, чтобы не пережарить.

Готовые крылышки подавайте горячими.

Теперь у вас есть идеальный рецепт хрустящих куриных крылышек, которые не уступают по вкусу ресторанным. Приятного аппетита!

Уточнения

Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

