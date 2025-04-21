Секрет хрустящих крылышек: как повторить ресторанный вкус дома

Все больше людей предпочитают готовить любимые блюда из ресторанов быстрого питания дома. Это не только экономно, но и позволяет контролировать качество ингредиентов.
Фото: flickr. com by Harsha K R, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тарелка горячих крылышек подается в ресторане KFC
Один из таких популярных рецептов — хрустящие куриные крылышки. Они легко готовятся и по вкусу не уступают ресторанным. Следуйте этим шагам, чтобы приготовить идеальные крылышки для ужина или вечеринки.
Ингредиенты:
Несладкие кукурузные хлопья — 1 стакан
Мука — 2/3 стакана
Паприка — 1 столовая ложка
Приправа для курицы — 0,5 столовой ложки
Прованские травы — 1 чайная ложка
Соль и черный молотый перец — по вкусу
Пошаговый рецепт:
Измельчите кукурузные хлопья в крошку.
Приготовление маринада: в глубокой миске смешайте специи с 1,5 столовыми ложками муки. Добавьте 400-500 мл воды и хорошо перемешайте до однородной консистенции.
Маринуйте крылышки в этой смеси 30 минут — несколько часов, чтобы мясо пропиталось и стало сочным.
Разделите куриные крылья на 3 части: плечевую, среднюю и кончик. Для этого рецепта понадобятся только плечевая и средняя части. Кончики можно использовать для бульона.
Смешайте измельченные кукурузные хлопья с оставшейся мукой.
Достаньте крылышки из маринада и обваляйте их в панировке.
Разогрейте масло в сковороде или фритюрнице до 180 градусов Цельсия. Опустите крылышки в горячее масло и жарьте до золотистой корочки (около 8 минут). Следите за процессом, чтобы не пережарить.
Готовые крылышки подавайте горячими.
Теперь у вас есть идеальный рецепт хрустящих куриных крылышек, которые не уступают по вкусу ресторанным. Приятного аппетита!
Уточнения
Панирова́ниепаниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.