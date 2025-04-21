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Секрет хрустящих крылышек: как повторить ресторанный вкус дома

1:58
Еда

Все больше людей предпочитают готовить любимые блюда из ресторанов быстрого питания дома. Это не только экономно, но и позволяет контролировать качество ингредиентов.

Тарелка горячих крылышек подается в ресторане KFC
Фото: flickr. com by Harsha K R, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тарелка горячих крылышек подается в ресторане KFC

Один из таких популярных рецептов — хрустящие куриные крылышки. Они легко готовятся и по вкусу не уступают ресторанным. Следуйте этим шагам, чтобы приготовить идеальные крылышки для ужина или вечеринки.

Ингредиенты:

  • Несладкие кукурузные хлопья — 1 стакан
  • Мука — 2/3 стакана
  • Паприка — 1 столовая ложка
  • Приправа для курицы — 0,5 столовой ложки
  • Прованские травы — 1 чайная ложка
  • Соль и черный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

  1. Измельчите кукурузные хлопья в крошку.
  2. Приготовление маринада: в глубокой миске смешайте специи с 1,5 столовыми ложками муки. Добавьте 400-500 мл воды и хорошо перемешайте до однородной консистенции.
  3. Маринуйте крылышки в этой смеси 30 минут — несколько часов, чтобы мясо пропиталось и стало сочным.
  4. Разделите куриные крылья на 3 части: плечевую, среднюю и кончик. Для этого рецепта понадобятся только плечевая и средняя части. Кончики можно использовать для бульона.
  5. Смешайте измельченные кукурузные хлопья с оставшейся мукой.
  6. Достаньте крылышки из маринада и обваляйте их в панировке.
  7. Разогрейте масло в сковороде или фритюрнице до 180 градусов Цельсия. Опустите крылышки в горячее масло и жарьте до золотистой корочки (около 8 минут). Следите за процессом, чтобы не пережарить.

Готовые крылышки подавайте горячими.

Теперь у вас есть идеальный рецепт хрустящих куриных крылышек, которые не уступают по вкусу ресторанным. Приятного аппетита!

Уточнения

Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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