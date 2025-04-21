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Чеснок, травы и сметана: как превратить куриное филе в кулинарный шедевр

1:31
Еда

Хотите разнообразить привычные блюда из курицы? Попробуйте французские куриные котлеты с насыщенным вкусом и сочностью благодаря чесноку и ароматным травам.

Котлета
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Котлета

Ингредиенты:

  • 700 г куриного филе или бёдер
  • 3 яйца
  • 3 зубчика чеснока
  • 4-5 ст. л. муки
  • 1 ст. л. сметаны
  • Соль, перец
  • Зелёный лук
  • Петрушка

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка мяса: нарежьте куриное филе на небольшие кусочки. Посолите и поперчите по вкусу.
  2. Приготовление маринада: измельчите чеснок, смешайте его с яйцами, сметаной, мелко нарезанным зелёным луком, петрушкой и мукой. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
  3. Маринование: поместите нарезанное мясо в подготовленный маринад и оставьте в холодильнике минимум на час, чтобы курица пропиталась ароматами.
  4. Жарка: разогрейте сковороду с маслом. Сформируйте из маринованной массы небольшие котлеты и обжарьте их с двух сторон до золотистой корочки.

Попробуйте также приготовить котлеты в горчичном кляре с чесноком, если вам захочется разнообразия и новых вкусовых ощущений.

Французские куриные котлеты — это идеальное блюдо для тех, кто хочет удивить гостей чем-то вкусным и оригинальным. Этот рецепт превратит обычное куриное мясо в кулинарное произведение искусства!

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Жа́ренье (также жа́рка, жарение) — способ тепловой обработки пищевых продуктов в соприкосновении с жиром или вообще без жира при температурах, вызывающих образование корочки (реакция Майяра). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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