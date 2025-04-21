Чеснок, травы и сметана: как превратить куриное филе в кулинарный шедевр

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Хотите разнообразить привычные блюда из курицы? Попробуйте французские куриные котлеты с насыщенным вкусом и сочностью благодаря чесноку и ароматным травам.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Котлета

Ингредиенты:

700 г куриного филе или бёдер

3 яйца

3 зубчика чеснока

4-5 ст. л. муки

1 ст. л. сметаны

Соль, перец

Зелёный лук

Петрушка

Пошаговый рецепт:

Подготовка мяса: нарежьте куриное филе на небольшие кусочки. Посолите и поперчите по вкусу. Приготовление маринада: измельчите чеснок, смешайте его с яйцами, сметаной, мелко нарезанным зелёным луком, петрушкой и мукой. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Маринование: поместите нарезанное мясо в подготовленный маринад и оставьте в холодильнике минимум на час, чтобы курица пропиталась ароматами. Жарка: разогрейте сковороду с маслом. Сформируйте из маринованной массы небольшие котлеты и обжарьте их с двух сторон до золотистой корочки.

Попробуйте также приготовить котлеты в горчичном кляре с чесноком, если вам захочется разнообразия и новых вкусовых ощущений.

Французские куриные котлеты — это идеальное блюдо для тех, кто хочет удивить гостей чем-то вкусным и оригинальным. Этот рецепт превратит обычное куриное мясо в кулинарное произведение искусства!

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



Жа́ренье (также жа́рка, жарение) — способ тепловой обработки пищевых продуктов в соприкосновении с жиром или вообще без жира при температурах, вызывающих образование корочки (реакция Майяра).

