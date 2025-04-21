Чеснок, травы и сметана: как превратить куриное филе в кулинарный шедевр

Хотите разнообразить привычные блюда из курицы? Попробуйте французские куриные котлеты с насыщенным вкусом и сочностью благодаря чесноку и ароматным травам.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Попробуйте также приготовить котлеты в горчичном кляре с чесноком, если вам захочется разнообразия и новых вкусовых ощущений.
Французские куриные котлеты — это идеальное блюдо для тех, кто хочет удивить гостей чем-то вкусным и оригинальным. Этот рецепт превратит обычное куриное мясо в кулинарное произведение искусства!
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