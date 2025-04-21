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Секретный рецепт быстрой пасты: всего три ингредиента и невероятный вкус

1:24
Еда

Паста с фаршем и томатами — быстрое и сытное блюдо для семейного ужина. Для его приготовления нужно всего три ингредиента и 25 минут. Простота рецепта и доступность компонентов делают его идеальным выбором для любого.

Макароны с фаршем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макароны с фаршем

Ингредиенты:

  • Макароны — 300 г
  • Говяжий фарш — 400 г
  • Томатная паста или соус — 3 ст. л.
  • Растительное масло — для жарки
  • Сыр пармезан — для подачи
  • Специи: соль, перец, мускатный орех, сушеная кинза

Приготовление:

  1. Вскипятите подсоленную воду, отварите макароны до "аль денте" (оставив их слегка недоваренными).
  2. На сковороде разогрейте масло, добавьте фарш, приправьте мускатным орехом и кинзой. Обжаривайте до готовности, разбивая комочки.
  3. Добавьте томатную пасту, перемешайте и готовьте на медленном огне до загустения.
  4. Слейте воду с макарон, добавьте их к фаршу, перемешайте и прогрейте ещё 2 минуты.
  5. Разложите пасту по тарелкам, посыпьте тертым пармезаном. Подавайте сразу.

Этот рецепт легко адаптируется: можно использовать разные виды макарон и сыра, а также экспериментировать со специями. Паста с фаршем и томатами станет отличным ужином даже в самый загруженный день.

Уточнения

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
 
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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