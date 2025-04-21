Секретный рецепт быстрой пасты: всего три ингредиента и невероятный вкус

Паста с фаршем и томатами — быстрое и сытное блюдо для семейного ужина. Для его приготовления нужно всего три ингредиента и 25 минут. Простота рецепта и доступность компонентов делают его идеальным выбором для любого.
Ингредиенты:
Приготовление:
Этот рецепт легко адаптируется: можно использовать разные виды макарон и сыра, а также экспериментировать со специями. Паста с фаршем и томатами станет отличным ужином даже в самый загруженный день.
Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.
Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
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