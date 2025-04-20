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Консервированные продукты: правда о сохранении полезных свойств, которая вас удивит

1:12
Еда

Консервация сохраняет большинство полезных веществ в овощах, фруктах, мясе и рыбе, за исключением витамина С, который разрушается при высоких температурах. Об этом сообщила Наталья Посокина, заведующая лабораторией ВНИИ технологии консервирования ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова.

Варенье
Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Варенье

Эксперт рассказала, что основные методы тепловой обработки при консервировании — это пастеризация (до 100 °C) и стерилизация (выше 100 °C). Продукты с высоким содержанием кислоты, такие как маринады, компоты, варенье и маринованные огурцы, обычно пастеризуются.

"При этом сохраняются практически все полезные микро- и макроэлементы, содержащиеся в продукте изначально», – подчеркнула Посокина.

Однако витамин С может потерять до 60% своей активности, добавляет Газета.Ru, цитируя эксперта.

Консервирование продуктов животного происхождения также сохраняет их полезные свойства. Хотя при этом может происходить денатурация белка, измененные молекулы остаются легкоусвояемыми и полезными для организма.

Уточнения

Консе́рвы (от лат. conservo — сохраняю) — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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