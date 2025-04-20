Консервированные продукты: правда о сохранении полезных свойств, которая вас удивит

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Консервация сохраняет большинство полезных веществ в овощах, фруктах, мясе и рыбе, за исключением витамина С, который разрушается при высоких температурах. Об этом сообщила Наталья Посокина, заведующая лабораторией ВНИИ технологии консервирования ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова.

Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Варенье

Эксперт рассказала, что основные методы тепловой обработки при консервировании — это пастеризация (до 100 °C) и стерилизация (выше 100 °C). Продукты с высоким содержанием кислоты, такие как маринады, компоты, варенье и маринованные огурцы, обычно пастеризуются.

"При этом сохраняются практически все полезные микро- и макроэлементы, содержащиеся в продукте изначально», – подчеркнула Посокина.

Однако витамин С может потерять до 60% своей активности, добавляет Газета.Ru, цитируя эксперта.

Консервирование продуктов животного происхождения также сохраняет их полезные свойства. Хотя при этом может происходить денатурация белка, измененные молекулы остаются легкоусвояемыми и полезными для организма.

Уточнения

Консе́рвы (от лат. conservo — сохраняю) — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.



