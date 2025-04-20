Консервированные продукты: правда о сохранении полезных свойств, которая вас удивит

Консервация сохраняет большинство полезных веществ в овощах, фруктах, мясе и рыбе, за исключением витамина С, который разрушается при высоких температурах. Об этом сообщила Наталья Посокина, заведующая лабораторией ВНИИ технологии консервирования ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова.
Эксперт рассказала, что основные методы тепловой обработки при консервировании — это пастеризация (до 100 °C) и стерилизация (выше 100 °C). Продукты с высоким содержанием кислоты, такие как маринады, компоты, варенье и маринованные огурцы, обычно пастеризуются.
"При этом сохраняются практически все полезные микро- и макроэлементы, содержащиеся в продукте изначально», – подчеркнула Посокина.
Однако витамин С может потерять до 60% своей активности, добавляет Газета.Ru, цитируя эксперта.
Консервирование продуктов животного происхождения также сохраняет их полезные свойства. Хотя при этом может происходить денатурация белка, измененные молекулы остаются легкоусвояемыми и полезными для организма.
Консе́рвы (от лат. conservo — сохраняю) — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.
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