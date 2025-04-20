Алкоголь СССР. Что пили советские граждане в 80-х

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

В 80-х годах в СССР алкоголь был неотъемлемой частью культуры и повседневной жизни.

Фото: 500px.com by Юрий Самойлов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Водка

Советские граждане употребляли различные виды алкогольных напитков, некоторые из которых были доступны повсеместно, а другие — более эксклюзивными. Вот основные виды алкоголя, которые были популярны в СССР в 80-е годы.

Водка. Ну, конечно №1! Самый популярный и массово употребляемый алкогольный напиток. В 80-х годах в СССР существовало множество брендов водки, например, "Столичная", "Русская", "Пшеничная". Водка продавалась как в обычных магазинах, так и в специализированных магазинах — "винных лавках".

Пиво. Также широко употребляемый напиток, особенно в летнее время. По популярности марка пива "Жигулёвское" была вне конкуренции.

Вино. В СССР производилось много местных вин, как столовых, так и крепких. Вино было доступно как в магазинах, так и в ресторанах. Популярными брендами были "Кагор", "Массандра", "Хванчкара". В 80-е годы виноделие получило некоторый рост, и появилось много новых винодельческих предприятий.

Самогон. Несмотря на борьбу с употреблением алкоголя, в некоторых регионах самогоноварение оставалось распространённым. Это был популярный напиток для домашнего употребления.

Коктейли. В 80-е годы в СССР начали популяризироваться коктейли, хотя они не были так распространены, как в других странах. В крупных городах появлялись бары и рестораны, где можно было заказать коктейли, но в большинстве случаев люди по-прежнему предпочитали традиционные напитки, такие как водка или пиво.

В 80-е годы советские граждане в основном пили водку, пиво, вино, а также использовали самогон собственного производства. Влияние государства на распространение алкоголя было значительным, несмотря на всякие ограничения и кампании по борьбе с пьянством.