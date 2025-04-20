Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никаких компромиссов: волосы под нож, стиль — в космос
Кроты и крысы больше не вернутся: как защитить огород навсегда
Плов, который уверенно подашь гостям: чего не делают даже опытные повара
Пяточная боль: просто неудобная обувь или повод обратиться к врачу
Хитрости, чтобы взять максимум пользы от ходьбы по лестнице: следуйте этим простым правилам
На самом деле не патриот: Чичерина сделала сенсационное заявление о своём отношении к России и обвинила СМИ в клевете
Магматическая шапка — ключ к спасению Земли от катастрофы
Минус килограммы, плюс сон: напитки, которые делают это без усилий
Когтеточка за ноль рублей и пять капель клея — секрет, которым пользуются не все

Алкоголь СССР. Что пили советские граждане в 80-х

2:13
Еда

В 80-х годах в СССР алкоголь был неотъемлемой частью культуры и повседневной жизни.

Водка
Фото: 500px.com by Юрий Самойлов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Водка

Советские граждане употребляли различные виды алкогольных напитков, некоторые из которых были доступны повсеместно, а другие — более эксклюзивными. Вот основные виды алкоголя, которые были популярны в СССР в 80-е годы.

Водка. Ну, конечно №1! Самый популярный и массово употребляемый алкогольный напиток. В 80-х годах в СССР существовало множество брендов водки, например, "Столичная", "Русская", "Пшеничная". Водка продавалась как в обычных магазинах, так и в специализированных магазинах — "винных лавках".

Пиво. Также широко употребляемый напиток, особенно в летнее время. По популярности марка пива "Жигулёвское" была вне конкуренции.

Вино. В СССР производилось много местных вин, как столовых, так и крепких. Вино было доступно как в магазинах, так и в ресторанах. Популярными брендами были "Кагор", "Массандра", "Хванчкара". В 80-е годы виноделие получило некоторый рост, и появилось много новых винодельческих предприятий.

Самогон. Несмотря на борьбу с употреблением алкоголя, в некоторых регионах самогоноварение оставалось распространённым. Это был популярный напиток для домашнего употребления.

Коктейли. В 80-е годы в СССР начали популяризироваться коктейли, хотя они не были так распространены, как в других странах. В крупных городах появлялись бары и рестораны, где можно было заказать коктейли, но в большинстве случаев люди по-прежнему предпочитали традиционные напитки, такие как водка или пиво.

В 80-е годы советские граждане в основном пили водку, пиво, вино, а также использовали самогон собственного производства. Влияние государства на распространение алкоголя было значительным, несмотря на всякие ограничения и кампании по борьбе с пьянством.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Перестаньте сушить лицо: как правильно наносить крем для максимального увлажнения
Красота и стиль
Перестаньте сушить лицо: как правильно наносить крем для максимального увлажнения Аудио 
Когда каждый литр — иллюзия: заправки научились воровать даже при полной оплате
Авто
Когда каждый литр — иллюзия: заправки научились воровать даже при полной оплате Аудио 
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Недвижимость
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
УАЗ против ВАЗ-21121 Нива: битва гаражей, характеров и эпох Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Последние материалы
Плов, который уверенно подашь гостям: чего не делают даже опытные повара
Алкоголь СССР. Что пили советские граждане в 80-х
Пяточная боль: просто неудобная обувь или повод обратиться к врачу
Хитрости, чтобы взять максимум пользы от ходьбы по лестнице: следуйте этим простым правилам
На самом деле не патриот: Чичерина сделала сенсационное заявление о своём отношении к России и обвинила СМИ в клевете
Магматическая шапка — ключ к спасению Земли от катастрофы
Минус килограммы, плюс сон: напитки, которые делают это без усилий
Когтеточка за ноль рублей и пять капель клея — секрет, которым пользуются не все
Не спорт и не диета: вот что на самом деле сжигает вес
Что делать, если ваш отпуск превратился в кошмар: права туристов, о которых вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.