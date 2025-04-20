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Бюджетный обед по-советски: 5 простых, но сытных блюд в кафешке

3:02
Еда

Советские кафешки и закусочные были настоящим островком спасения для студента, рабочего или туриста с ограниченным кошельком.

Солянка
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Солянка

Обстановка — простая, столы — деревянные, а меню — лаконичное, но проверенное временем. Здесь не обещали гастрономических чудес, но всегда кормили так, чтобы хватило сил до вечера. И всё это — по доступной цене, да ещё с компотом.

Что же заказывали чаще всего?

1. Солянка

Ингредиенты: квашеная капуста, мясо (в идеале — колбаски, но можно и что-то из остатков), картошка, томатная паста.

Как готовится:

Готовили её почти во всех кафе и столовых. Солёная, острая, с мясными остатками — обед, который согреет и насытит. Сметана сверху — и жизнь прекрасна. Чаще всего к ней подавали хлеб с маслом и чёрный чай.

2. Щи из свежей капусты

Ингредиенты: капуста, картошка, морковь, лук, мясо (или без).

Как готовится:

Проще не бывает. Щи — это экономия и вкус в одном блюде. Варили на мясном бульоне или просто на воде с добавлением масла и зелени. Отлично сочетались с ржаными булочками и квасом. Щи всегда добавлялись к обеду, если ты заказывал на полдня.

3. Пельмени с маслом

Ингредиенты: пельмени (чаще всего — с мясом), масло сливочное или растительное, соль.

Как готовится:

Быстро, сытно и очень удобно. Пельмени, сваренные в большом котле, иногда просто поливали маслом, чтобы придать вкус. На ужин или обед в любом советском кафе пельмени были мастхэвом для тех, кто не хотел заморачиваться с гарниром.

4. Каша гречневая с тушёнкой

Ингредиенты: гречка, тушёнка (с говядины или свинины), лук, специи.

Как готовится:

Гречка варилась на бульоне с тушёнкой и луком. Сытное, простое блюдо, которое хорошо шло с горячим чаем. Иногда к каше добавляли ещё и мясо из банки, чтобы вкус был насыщенней. В таких столовых тебе давали порцию с щедрым слоем тушёнки сверху.

5. Макароны по-флотски

Ингредиенты: макароны, мясо (или колбаса), лук, растительное масло.

Как готовится:

Макароны отваривались, а потом их обжаривали с луком и кусочками колбасы или тушёнки. Иногда добавляли немного томатной пасты для цвета и вкуса. Простое, но сытное блюдо, которое не требовало много времени для приготовления, а результат всегда был одинаково вкусным.

Всё это были блюда, которые согревали, не отнимали много времени на приготовление и при этом оставляли чувство насыщенности. Советская кафешка — это было место, где можно было просто, сытно и вкусно поесть, потратив минимум денег и времени.

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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