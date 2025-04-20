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Кухня народов СССР: хинкали — что за блюдо и где его придумали

2:24
Еда

Советский Союз объединял десятки народов, культур и кулинарных традиций. Рядом с борщом и пельменями в меню столовых, ресторанов и домашних застолий появлялись кавказские, среднеазиатские, прибалтийские и закавказские блюда.

Хинкали
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Хинкали

Одним из самых узнаваемых стал хинкали — сочный, ароматный мешочек с мясом, который научил целую страну "есть аккуратно, чтобы не пролить сок".

Где и как появились хинкали

Хинкали — это национальное грузинское блюдо, родом из горных районов — особенно региона Мтиулети и близлежащих районов Хевсурети и Тушети. Именно там появилось традиционное тесто, в которое заворачивали мясной фарш с большим количеством бульона.

Первоначально в хинкали использовали мясо барана или говядины, много чёрного перца и трав. Со временем в фарш стали добавлять смесь говядины и свинины, а рецепт упростили и адаптировали под разные вкусы.

Ключевая особенность:

  • Много сока внутри
  • Обязательные "складки" (плехури), минимум 18-20 ("правильный" — 28)
  • Едят руками, за хвостик
  • Хвостик (верхний узелок) часто не едят — кладут на край тарелки

Популярность в СССР

В 70-80-х хинкали начали появляться не только в Грузии, но и по всему Союзу:

  • В кавказских ресторанах Москвы, Ленинграда и Киева
  • В студенческих столовых при кулинарных училищах
  • Даже замороженные хинкали начали продавать в некоторых республиках

Для многих это был первый "экзотический" опыт: горячее тесто, бульон внутри, и целая техника поедания, чтобы ничего не пролилось на рубашку.

Интересный факт

Слово "хинкали" во множественном числе, а "хинкали" в единственном — тоже "хинкали". Так что можно съесть один хинкали, но попросить пять хинкали — и это будет грамматически верно.

Хинкали — не просто блюдо. Это часть грузинской души, которая перекочевала на столы всего СССР. Они стали символом тёплого застолья, дружеской беседы и любви к настоящей еде. Сегодня хинкали можно найти в любом городе бывшего Союза — и это ещё одно доказательство того, что вкусная традиция живёт и объединяет.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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