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ТОП-5 бабушкиных лучших рецептов из мяса

2:29
Еда

До самых последних дней мы будем помнить бабушкины угощения, которые она с любовью готовила для своих внуков.

Пельмени
Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пельмени

Вот ТОП-5 мясных блюд, которые так вкусно готовили наши бабушки — просто, с душой и неизменно вкусно.

1. Тушёная говядина с картошкой в чугунке

Сытное и ароматное блюдо — мясо томится на медленном огне вместе с картошкой, луком, морковью и лавровым листом. Иногда бабушки добавляли немного томата и чеснока, а потом ставили всё это томиться в духовку. Получалась настоящая деревенская классика.

Фишка бабушки: чугунок, терпение и лавровый лист прямо с дачи.

2. Котлеты "как в детстве"

Мягкие, пышные, с поджаристой корочкой. Мясо прокрученное с луком, замоченным хлебом и… небольшим секретом — ложка сметаны или картофель в фарше. Обжарка на сковороде и — обязательное тушение под крышкой.

Фишка бабушки: жарить на топлёном масле и подавать с гречкой или пюре.

3. Жаркое по-домашнему

Кусочки свинины, картошка, морковка, лук, немного муки для густоты — и всё это томится в одной посуде. Никакой спешки, только томление, душистый перец и любовь.

Фишка бабушки: немного маринованного огурца в конце — для пикантности.

4. Пельмени ручной лепки

Не столько рецепт, сколько целая семейная церемония. Тонкое тесто, сочный мясной фарш (иногда с бульоном!), и лепка всем домом. Потом — в морозилку или сразу в кастрюлю.

Фишка бабушки: немного лука, чуть-чуть чеснока — и "на зубок" тесто должно быть тонким.

5. Рулет из мяса или "мясной хлеб"

Домашний вариант праздничного блюда. Внутри — фарш из свинины и говядины, специи, иногда яйца, грибы или овощи. Запекалось в духовке и нарезалось ломтями.

Фишка бабушки: панировка из сухарей или корочка из майонеза с горчицей.

Эти блюда — не просто еда. Это запах дома, воспоминания о тепле, голосах на кухне и угощении "на добавку". Бабушки готовили не по рецептам из интернета, а по памяти, интуиции и с огромной душой. И, кажется, именно поэтому у них всегда получалось вкуснее всех.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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