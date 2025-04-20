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Какая упаковка сохраняет свежесть вашей еды? Узнайте секреты хранителей

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Еда

Хозяйки до того, как убрать готовое блюдо в холодильник, обычно заворачивают его, чтобы оно не впитало запахи и не обветрилось. Однако каждая женщина выбирает разную упаковку: фольгу, бумагу, целлофан. Какая упаковка безопаснее для товаров, которые мы берем в магазине и для продуктов домашнего приготовления, расскажем ниже.

Пирог с капустой и мясом
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с капустой и мясом

Упаковка важна, так как от нее зависит, насколько долго еда будет оставаться свежей и безопасной. Не все из упаковочных материалов одинаково эффективны. Некоторые даже портят продукт.

Лучше хранить готовую пищу в стеклянной, керамической или пластиковой посуде, пишет KP. RU.

Если покупаете готовую еду, разогревайте ее на тарелке, а не в картонной упаковке.

Уточнения

Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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