Домашняя классика: запеканка с фаршем и картофелем в духовке

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежное пюре, сочный фарш с луком и морковкой, румяная сырная корочка — разве не этим пахнет настоящее домашнее тепло? Картофельная запеканка с фаршем в духовке — блюдо, которое умеет не только насыщать, но и переносить во времена школьных каникул и уютных кухонь. Готовится просто, а результат радует каждого за столом.

Фото: Freepik by Designed by Freepik запеканка

Ингредиенты (на 6 порций):

Картофель — 400 г

Говядина — 200 г

Свинина (мякоть) — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Сыр Эдам (или любой твёрдый) — 50 г

Сливки 22% — 50 мл

Масло сливочное — 40 г

Растительное масло — 1 ст. л.

Панировочные сухари — 2 ст. л.

Овощная приправа — 1 ст. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Подготовка картофеля

Очистите картошку, сварите до мягкости (примерно 20-25 минут). Затем слейте воду, подсушите на огне, разомните в пюре. Добавьте горячие сливки и 30 г сливочного масла. Посолите.

Шаг 2. Подготовка фарша

Говядину и свинину перекрутите. Лук мелко нарежьте, морковь натрите. Обжарьте овощи 10 минут на растительном масле, добавьте фарш, соль, перец и овощную приправу. Обжаривайте, пока мясо не изменит цвет. Остудите.

Шаг 3. Формирование запеканки

Форму смажьте сливочным маслом, присыпьте сухарями. Выложите половину пюре, разровняйте. Затем распределите мясную начинку, сверху — оставшееся пюре. Посыпьте тёртым сыром.

Шаг 4. Запекание

Отправьте в разогретую до 210°C духовку на 15 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился. Дайте запеканке немного остыть перед подачей.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

