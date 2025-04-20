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Домашняя классика: запеканка с фаршем и картофелем в духовке

2:06
Еда

Нежное пюре, сочный фарш с луком и морковкой, румяная сырная корочка — разве не этим пахнет настоящее домашнее тепло? Картофельная запеканка с фаршем в духовке — блюдо, которое умеет не только насыщать, но и переносить во времена школьных каникул и уютных кухонь. Готовится просто, а результат радует каждого за столом.

запеканка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
запеканка

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Картофель — 400 г

  • Говядина — 200 г

  • Свинина (мякоть) — 200 г

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Морковь - 1 шт.

  • Сыр Эдам (или любой твёрдый) — 50 г

  • Сливки 22% — 50 мл

  • Масло сливочное — 40 г

  • Растительное масло — 1 ст. л.

  • Панировочные сухари — 2 ст. л.

  • Овощная приправа — 1 ст. л.

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Подготовка картофеля
Очистите картошку, сварите до мягкости (примерно 20-25 минут). Затем слейте воду, подсушите на огне, разомните в пюре. Добавьте горячие сливки и 30 г сливочного масла. Посолите.

Шаг 2. Подготовка фарша
Говядину и свинину перекрутите. Лук мелко нарежьте, морковь натрите. Обжарьте овощи 10 минут на растительном масле, добавьте фарш, соль, перец и овощную приправу. Обжаривайте, пока мясо не изменит цвет. Остудите.

Шаг 3. Формирование запеканки
Форму смажьте сливочным маслом, присыпьте сухарями. Выложите половину пюре, разровняйте. Затем распределите мясную начинку, сверху — оставшееся пюре. Посыпьте тёртым сыром.

Шаг 4. Запекание
Отправьте в разогретую до 210°C духовку на 15 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился. Дайте запеканке немного остыть перед подачей.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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