Домашняя классика: запеканка с фаршем и картофелем в духовке

Нежное пюре, сочный фарш с луком и морковкой, румяная сырная корочка — разве не этим пахнет настоящее домашнее тепло? Картофельная запеканка с фаршем в духовке — блюдо, которое умеет не только насыщать, но и переносить во времена школьных каникул и уютных кухонь. Готовится просто, а результат радует каждого за столом.
Картофель — 400 г
Говядина — 200 г
Свинина (мякоть) — 200 г
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Сыр Эдам (или любой твёрдый) — 50 г
Сливки 22% — 50 мл
Масло сливочное — 40 г
Растительное масло — 1 ст. л.
Панировочные сухари — 2 ст. л.
Овощная приправа — 1 ст. л.
Соль, чёрный перец — по вкусу
Шаг 1. Подготовка картофеля
Очистите картошку, сварите до мягкости (примерно 20-25 минут). Затем слейте воду, подсушите на огне, разомните в пюре. Добавьте горячие сливки и 30 г сливочного масла. Посолите.
Шаг 2. Подготовка фарша
Говядину и свинину перекрутите. Лук мелко нарежьте, морковь натрите. Обжарьте овощи 10 минут на растительном масле, добавьте фарш, соль, перец и овощную приправу. Обжаривайте, пока мясо не изменит цвет. Остудите.
Шаг 3. Формирование запеканки
Форму смажьте сливочным маслом, присыпьте сухарями. Выложите половину пюре, разровняйте. Затем распределите мясную начинку, сверху — оставшееся пюре. Посыпьте тёртым сыром.
Шаг 4. Запекание
Отправьте в разогретую до 210°C духовку на 15 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился. Дайте запеканке немного остыть перед подачей.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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