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Эта запеканка с помидорами — идеальный вариант для вечера без суеты

2:02
Еда

Когда в холодильнике осталась варёная курица, а хочется приготовить что-то по-домашнему тёплое и сытное — эта запеканка просто спасение. Готовится без хлопот, а получается нежной, ароматной и как будто с привкусом детства. А ещё это идеальный способ превратить варёную курицу в основное блюдо, которое точно понравится всей семье.

Картофельная запеканка
Фото: Freepik by atlascompany is licensed under Рublic domain
Картофельная запеканка

Ингредиенты на 6 порций:

  • Варёная курица (около 1 кг) — 1 шт.

  • Петрушка — 3 веточки

  • Лук-порей (белая часть) — 2 шт.

  • Сливочное масло — 50 г

  • Мука — 2,5 ст. л.

  • Сметана 20% — 150 г

  • Прованские травы — 1 ч. л.

  • Цедра 1 лимона

  • Помидоры — 4 шт.

  • Панировочные сухари — 1 ст. л.

  • Твёрдый сыр (тёртый) — 2 ст. л.

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1.
Отделите мясо варёной курицы от костей и нарежьте на кусочки. Петрушку мелко порубите.

Шаг 2.
Разрежьте лук-порей вдоль, промойте от песка и нарежьте полукольцами. Обжарьте его на сливочном масле до лёгкого румянца.

Шаг 3.
Добавьте муку, перемешайте и обжарьте ещё пару минут. Влейте сметану, добавьте прованские травы, лимонную цедру, петрушку. Посолите, поперчите и доведите до кипения.

Шаг 4.
Смешайте готовый соус с кусочками курицы. Выложите всё в форму для запекания.

Шаг 5.
Нарежьте помидоры кружочками, выложите поверх куриного слоя.

Шаг 6.
Смешайте панировочные сухари с тёртым сыром и посыпьте сверху. Запекайте при 180°C около 40 минут до золотистой корочки.

Подавайте горячей — с лёгким овощным салатом или как самостоятельное блюдо.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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