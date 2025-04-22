Эта запеканка с помидорами — идеальный вариант для вечера без суеты

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Когда в холодильнике осталась варёная курица, а хочется приготовить что-то по-домашнему тёплое и сытное — эта запеканка просто спасение. Готовится без хлопот, а получается нежной, ароматной и как будто с привкусом детства. А ещё это идеальный способ превратить варёную курицу в основное блюдо, которое точно понравится всей семье.

Фото: Freepik by atlascompany is licensed under Рublic domain Картофельная запеканка

Ингредиенты на 6 порций:

Варёная курица (около 1 кг) — 1 шт.

Петрушка — 3 веточки

Лук-порей (белая часть) — 2 шт.

Сливочное масло — 50 г

Мука — 2,5 ст. л.

Сметана 20% — 150 г

Прованские травы — 1 ч. л.

Цедра 1 лимона

Помидоры — 4 шт.

Панировочные сухари — 1 ст. л.

Твёрдый сыр (тёртый) — 2 ст. л.

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1.

Отделите мясо варёной курицы от костей и нарежьте на кусочки. Петрушку мелко порубите.

Шаг 2.

Разрежьте лук-порей вдоль, промойте от песка и нарежьте полукольцами. Обжарьте его на сливочном масле до лёгкого румянца.

Шаг 3.

Добавьте муку, перемешайте и обжарьте ещё пару минут. Влейте сметану, добавьте прованские травы, лимонную цедру, петрушку. Посолите, поперчите и доведите до кипения.

Шаг 4.

Смешайте готовый соус с кусочками курицы. Выложите всё в форму для запекания.

Шаг 5.

Нарежьте помидоры кружочками, выложите поверх куриного слоя.

Шаг 6.

Смешайте панировочные сухари с тёртым сыром и посыпьте сверху. Запекайте при 180°C около 40 минут до золотистой корочки.

Подавайте горячей — с лёгким овощным салатом или как самостоятельное блюдо.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

