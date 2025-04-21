Харчо по-домашнему: с булгуром и рёбрышками — проще, но не менее вкусно

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете согревающий, насыщенный суп с восточным характером, но без кулинарных сложностей — харчо с булгуром на свиных ребрышках точно вас выручит. Да, это вольная интерпретация классики, но именно в ней — весь смысл современной кухни: вкусно, просто и по-своему.

Фото: commons.wikimedia.org by Trzewik, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солянка

Ингредиенты (на 4 порции):

Свинина на кости — 500 г

— 500 г Грудинка свиная (постная) — 150 г

Вода — 1,5 л

Булгур — 120 г

Помидоры — 400 г

Лук репчатый — 100 г

Чеснок — 4 зубчика

Перец чили — 1 шт.

Масло растительное — 1 ст. л.

Хмели-сунели — 1 ч. л.

Петрушка и кинза — по 1 веточке

Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Бульон

Свинину на кости залейте водой, доведите до кипения, снимите пену и варите на медленном огне 1 час.

Шаг 2. Мясо

Готовый бульон процедите, мясо отделите от костей и нарежьте, оставьте в небольшом количестве бульона.

Шаг 3. Обжарка

На сковороде обжарьте грудинку (5 мин), затем добавьте измельчённые лук, чеснок и перец чили. Жарьте ещё 5 минут.

Шаг 4. Помидоры

Очистите томаты от кожицы (обдайте кипятком) и нарежьте. Добавьте к обжарке, тушите 10 минут. При необходимости — подлейте немного бульона.

Шаг 5. Финальный сбор

Вскипятите процеженный бульон, добавьте в него овощную заправку, всыпьте булгур. Варите на слабом огне 10 минут.

Шаг 6. Мясо и зелень

Верните мясо в суп, доведите до вкуса солью и перцем. Снимите с огня, дайте настояться под крышкой 10 минут. Подавайте с рубленой зеленью.

Уточнения

Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот — говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.



