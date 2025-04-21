Харчо по-домашнему: с булгуром и рёбрышками — проще, но не менее вкусно

Если вы ищете согревающий, насыщенный суп с восточным характером, но без кулинарных сложностей — харчо с булгуром на свиных ребрышках точно вас выручит. Да, это вольная интерпретация классики, но именно в ней — весь смысл современной кухни: вкусно, просто и по-своему.
Грудинка свиная (постная) — 150 г
Вода — 1,5 л
Булгур — 120 г
Помидоры — 400 г
Лук репчатый — 100 г
Чеснок — 4 зубчика
Перец чили — 1 шт.
Масло растительное — 1 ст. л.
Хмели-сунели — 1 ч. л.
Петрушка и кинза — по 1 веточке
Соль, чёрный перец — по вкусу
Шаг 1. Бульон
Свинину на кости залейте водой, доведите до кипения, снимите пену и варите на медленном огне 1 час.
Шаг 2. Мясо
Готовый бульон процедите, мясо отделите от костей и нарежьте, оставьте в небольшом количестве бульона.
Шаг 3. Обжарка
На сковороде обжарьте грудинку (5 мин), затем добавьте измельчённые лук, чеснок и перец чили. Жарьте ещё 5 минут.
Шаг 4. Помидоры
Очистите томаты от кожицы (обдайте кипятком) и нарежьте. Добавьте к обжарке, тушите 10 минут. При необходимости — подлейте немного бульона.
Шаг 5. Финальный сбор
Вскипятите процеженный бульон, добавьте в него овощную заправку, всыпьте булгур. Варите на слабом огне 10 минут.
Шаг 6. Мясо и зелень
Верните мясо в суп, доведите до вкуса солью и перцем. Снимите с огня, дайте настояться под крышкой 10 минут. Подавайте с рубленой зеленью.
Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот — говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.
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