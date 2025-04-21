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Харчо по-домашнему: с булгуром и рёбрышками — проще, но не менее вкусно

2:03
Еда

Если вы ищете согревающий, насыщенный суп с восточным характером, но без кулинарных сложностей — харчо с булгуром на свиных ребрышках точно вас выручит. Да, это вольная интерпретация классики, но именно в ней — весь смысл современной кухни: вкусно, просто и по-своему.

Солянка
Фото: commons.wikimedia.org by Trzewik, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солянка

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Свинина на кости — 500 г

  • Грудинка свиная (постная) — 150 г

  • Вода — 1,5 л

  • Булгур — 120 г

  • Помидоры — 400 г

  • Лук репчатый — 100 г

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Перец чили — 1 шт.

  • Масло растительное — 1 ст. л.

  • Хмели-сунели — 1 ч. л.

  • Петрушка и кинза — по 1 веточке

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Бульон
Свинину на кости залейте водой, доведите до кипения, снимите пену и варите на медленном огне 1 час.

Шаг 2. Мясо
Готовый бульон процедите, мясо отделите от костей и нарежьте, оставьте в небольшом количестве бульона.

Шаг 3. Обжарка
На сковороде обжарьте грудинку (5 мин), затем добавьте измельчённые лук, чеснок и перец чили. Жарьте ещё 5 минут.

Шаг 4. Помидоры
Очистите томаты от кожицы (обдайте кипятком) и нарежьте. Добавьте к обжарке, тушите 10 минут. При необходимости — подлейте немного бульона.

Шаг 5. Финальный сбор
Вскипятите процеженный бульон, добавьте в него овощную заправку, всыпьте булгур. Варите на слабом огне 10 минут.

Шаг 6. Мясо и зелень
Верните мясо в суп, доведите до вкуса солью и перцем. Снимите с огня, дайте настояться под крышкой 10 минут. Подавайте с рубленой зеленью.

Уточнения

Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот — говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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