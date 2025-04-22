Пасхальные яйца не пропадут: готовим салат-солнышко из остатков

Слишком много крашеных яиц после праздника? Отлично! У хорошей хозяйки даже остатки превращаются в эффектное блюдо. Этот салат не только сытный, но и красивый: варёные яйца напоминают солнечные половинки на зелёной поляне, а мясо можно взять любое, что осталось на праздничном столе — хоть курицу, хоть ветчину.
2 куриные грудки
4 полоски бекона
3 варёных яйца
150 г помидоров черри
1 спелый авокадо
2-3 веточки базилика
2 ст. л. лимонного сока
2 ст. л. оливкового масла
микрозелень и листья салата
соль, свежемолотый перец
1. Подготовка овощей и яиц
Очистите яйца и разрежьте пополам. Авокадо разделите, уберите косточку и кожицу, нарежьте дольками, сбрызните лимонным соком. Помидоры черри тоже разрежьте пополам.
2. Обжарка курицы
Куриные грудки вымойте, обсушите, приправьте солью и перцем. Разогрейте сковороду-гриль с оливковым маслом и жарьте по 10 минут с каждой стороны. Заверните в фольгу и оставьте "отдохнуть" на 5-10 минут.
3. Бекон
На той же сковороде поджарьте бекон до хруста. Готовые полоски промокните бумажным полотенцем и разломайте на кусочки.
4. Соус
В ту же сковороду налейте ещё немного масла, добавьте лимонный сок и прогрейте пару секунд — получится простой, но ароматный соус.
5. Сборка салата
На блюдо выложите листья салата. Сверху — куриные ломтики, авокадо, помидоры, яйца и бекон. Посыпьте всё базиликом, микрозеленью и полейте тёплым соусом.
Получается сытно, весело и красиво — отличный способ не выбрасывать, а вкусно использовать пасхальные остатки.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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