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Пасхальные яйца не пропадут: готовим салат-солнышко из остатков

2:07
Еда

Слишком много крашеных яиц после праздника? Отлично! У хорошей хозяйки даже остатки превращаются в эффектное блюдо. Этот салат не только сытный, но и красивый: варёные яйца напоминают солнечные половинки на зелёной поляне, а мясо можно взять любое, что осталось на праздничном столе — хоть курицу, хоть ветчину.

Салат с жареной морковью
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с жареной морковью

Ингредиенты на 4 порции:

  • 2 куриные грудки

  • 4 полоски бекона

  • 3 варёных яйца

  • 150 г помидоров черри

  • 1 спелый авокадо

  • 2-3 веточки базилика

  • 2 ст. л. лимонного сока

  • 2 ст. л. оливкового масла

  • микрозелень и листья салата

  • соль, свежемолотый перец

Как приготовить:

1. Подготовка овощей и яиц
Очистите яйца и разрежьте пополам. Авокадо разделите, уберите косточку и кожицу, нарежьте дольками, сбрызните лимонным соком. Помидоры черри тоже разрежьте пополам.

2. Обжарка курицы
Куриные грудки вымойте, обсушите, приправьте солью и перцем. Разогрейте сковороду-гриль с оливковым маслом и жарьте по 10 минут с каждой стороны. Заверните в фольгу и оставьте "отдохнуть" на 5-10 минут.

3. Бекон
На той же сковороде поджарьте бекон до хруста. Готовые полоски промокните бумажным полотенцем и разломайте на кусочки.

4. Соус
В ту же сковороду налейте ещё немного масла, добавьте лимонный сок и прогрейте пару секунд — получится простой, но ароматный соус.

5. Сборка салата
На блюдо выложите листья салата. Сверху — куриные ломтики, авокадо, помидоры, яйца и бекон. Посыпьте всё базиликом, микрозеленью и полейте тёплым соусом.

Получается сытно, весело и красиво — отличный способ не выбрасывать, а вкусно использовать пасхальные остатки.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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