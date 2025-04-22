Пасхальные яйца не пропадут: готовим салат-солнышко из остатков

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Слишком много крашеных яиц после праздника? Отлично! У хорошей хозяйки даже остатки превращаются в эффектное блюдо. Этот салат не только сытный, но и красивый: варёные яйца напоминают солнечные половинки на зелёной поляне, а мясо можно взять любое, что осталось на праздничном столе — хоть курицу, хоть ветчину.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с жареной морковью

Ингредиенты на 4 порции:

2 куриные грудки

4 полоски бекона

3 варёных яйца

150 г помидоров черри

1 спелый авокадо

2-3 веточки базилика

2 ст. л. лимонного сока

2 ст. л. оливкового масла

микрозелень и листья салата

соль, свежемолотый перец

Как приготовить:

1. Подготовка овощей и яиц

Очистите яйца и разрежьте пополам. Авокадо разделите, уберите косточку и кожицу, нарежьте дольками, сбрызните лимонным соком. Помидоры черри тоже разрежьте пополам.

2. Обжарка курицы

Куриные грудки вымойте, обсушите, приправьте солью и перцем. Разогрейте сковороду-гриль с оливковым маслом и жарьте по 10 минут с каждой стороны. Заверните в фольгу и оставьте "отдохнуть" на 5-10 минут.

3. Бекон

На той же сковороде поджарьте бекон до хруста. Готовые полоски промокните бумажным полотенцем и разломайте на кусочки.

4. Соус

В ту же сковороду налейте ещё немного масла, добавьте лимонный сок и прогрейте пару секунд — получится простой, но ароматный соус.

5. Сборка салата

На блюдо выложите листья салата. Сверху — куриные ломтики, авокадо, помидоры, яйца и бекон. Посыпьте всё базиликом, микрозеленью и полейте тёплым соусом.

Получается сытно, весело и красиво — отличный способ не выбрасывать, а вкусно использовать пасхальные остатки.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

