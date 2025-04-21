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Пасхальные традиции, о которых забывают: сколько длится праздник и почему это важно

2:00
Еда

На Пасху столы ломятся от яиц, куличей и творожной пасхи, в воздухе — звон колоколов и аромат запечённого мяса. Но праздник не заканчивается в воскресенье. Пасха — это не день, а целый духовный марафон длиной в сорок суток.

кулич
Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
кулич

Сколько длится Пасха в 2025 году

Светлое Христово Воскресение в этом году выпадает на 20 апреля. И именно с этого дня начинается Светлая седмица — семь дней праздничных литургий, застолий и колокольных звонов. В эти дни можно забыть о постных ограничениях: и в среду, и в пятницу разрешено всё.

Завершается седмица Фоминым воскресеньем (или Красной горкой) — 27 апреля. Это первое воскресенье после Пасхи и день, когда традиционно играли свадьбы. Но и на этом праздник не заканчивается.

Попразднество Пасхи — 40 дней радости

Согласно церковному календарю, Пасха длится 40 дней, до Вознесения Господня, которое в 2025 году приходится на 29 мая. Всё это время сохраняется праздничная атмосфера: верующие продолжают приветствовать друг друга словами "Христос воскресе!" и слышат в ответ "Воистину воскресе!".

Хотя после Светлой седмицы возвращаются постные дни (среда и пятница), праздничные богослужения, украшения в храмах и пасхальное настроение остаются.

Что делать с остатками угощений

Выкидывать освящённые куличи и яйца нельзя. Вот как их можно использовать:

  • из куличей — сделать сухарики, гренки, пудинг или запеканку;

  • яйца — добавьте в салаты, закуски, пирожки;

  • а ещё нафаршируйте оригинально: с красной икрой, печенью трески, риетом, сардинами и зеленью — получится красиво и вкусно.

Уточнения

Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние - древнейший и самый важный христианский праздник.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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