Вы пьёте рыбий жир, а ждёте эффекта от омега-3? Ошибка

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Многие уверены: рыбий жир = омега-3. Но на деле это разные продукты с разным действием. Что действительно полезнее — объяснила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Фото: commons.wikimedia.org by Oddman47, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Рыбий жир

Рыбий жир и омега-3: в чём отличие

Рыбий жир — это натуральный экстракт из тканей морской рыбы (чаще скумбрии, сельди или лосося). В составе — не только омега-3, но и витамины A и D, насыщенные жиры и холестерин.

Омега-3 — это чистые полиненасыщенные жирные кислоты (EPA и DHA), выделенные из рыбьего жира или водорослей. Это концентрат только полезных кислот, без лишних добавок.

Что полезнее

Оба варианта полезны, но выбор зависит от цели:

Для поддержки иммунитета, зрения, костей — подойдёт обычный рыбий жир, особенно зимой.

Для сердечно-сосудистой поддержки и снижения уровня триглицеридов — лучше выбрать очищенные омега-3 в капсулах или жидком виде. В них концентрация выше: до 1000 мг на порцию против 300-500 мг в чайной ложке рыбьего жира.

Есть ли противопоказания

Омега-3 могут разжижать кровь, поэтому не подходят при нарушении свертываемости или на фоне приёма антикоагулянтов.

Рыбий жир способен обострять заболевания печени и желчного пузыря.

Перед началом приёма — консультация с врачом обязательна, особенно при наличии хронических заболеваний.