Многие уверены: рыбий жир = омега-3. Но на деле это разные продукты с разным действием. Что действительно полезнее — объяснила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Рыбий жир — это натуральный экстракт из тканей морской рыбы (чаще скумбрии, сельди или лосося). В составе — не только омега-3, но и витамины A и D, насыщенные жиры и холестерин.
Омега-3 — это чистые полиненасыщенные жирные кислоты (EPA и DHA), выделенные из рыбьего жира или водорослей. Это концентрат только полезных кислот, без лишних добавок.
Оба варианта полезны, но выбор зависит от цели:
Для поддержки иммунитета, зрения, костей — подойдёт обычный рыбий жир, особенно зимой.
Для сердечно-сосудистой поддержки и снижения уровня триглицеридов — лучше выбрать очищенные омега-3 в капсулах или жидком виде. В них концентрация выше: до 1000 мг на порцию против 300-500 мг в чайной ложке рыбьего жира.
Омега-3 могут разжижать кровь, поэтому не подходят при нарушении свертываемости или на фоне приёма антикоагулянтов.
Рыбий жир способен обострять заболевания печени и желчного пузыря.
Перед началом приёма — консультация с врачом обязательна, особенно при наличии хронических заболеваний.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.