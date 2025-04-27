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Вы пьёте рыбий жир, а ждёте эффекта от омега-3? Ошибка

1:32
Еда

Многие уверены: рыбий жир = омега-3. Но на деле это разные продукты с разным действием. Что действительно полезнее — объяснила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Рыбий жир
Фото: commons.wikimedia.org by Oddman47, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Рыбий жир

Рыбий жир и омега-3: в чём отличие

  • Рыбий жир — это натуральный экстракт из тканей морской рыбы (чаще скумбрии, сельди или лосося). В составе — не только омега-3, но и витамины A и D, насыщенные жиры и холестерин.

  • Омега-3 — это чистые полиненасыщенные жирные кислоты (EPA и DHA), выделенные из рыбьего жира или водорослей. Это концентрат только полезных кислот, без лишних добавок.

Что полезнее

Оба варианта полезны, но выбор зависит от цели:

  • Для поддержки иммунитета, зрения, костей — подойдёт обычный рыбий жир, особенно зимой.

  • Для сердечно-сосудистой поддержки и снижения уровня триглицеридов — лучше выбрать очищенные омега-3 в капсулах или жидком виде. В них концентрация выше: до 1000 мг на порцию против 300-500 мг в чайной ложке рыбьего жира.

Есть ли противопоказания

  • Омега-3 могут разжижать кровь, поэтому не подходят при нарушении свертываемости или на фоне приёма антикоагулянтов.

  • Рыбий жир способен обострять заболевания печени и желчного пузыря.

Перед началом приёма — консультация с врачом обязательна, особенно при наличии хронических заболеваний.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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