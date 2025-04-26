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Мясо с кровью: опасный деликатес или просто вкусная привычка

1:29
Еда

Многие гурманы обожают мясо с кровью — стейк "medium rare", ростбиф или просто слегка поджаренное мясо. Аппетитно, сочно, дорого звучит. Но что на самом деле скрывается за этим деликатесом? Диетолог Маргарита Королёва объяснила, чем может быть опасно полусырое мясо.

Мясо
Фото: commons.wikimedia.org by Oxiq, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мясо

Вкус есть — пользы нет

По словам врача, в продуктах с остатками крови могут сохраняться вирусы, бактерии и паразиты. Только максимальная термическая обработка — варка, тушение или прожарка — делает мясо безопасным для здоровья.

Проблемы с усвоением

Даже если бактерии не попадутся, у мяса с кровью есть другой минус:

  • оно хуже переваривается,

  • белки не расщепляются до аминокислот,

  • организм тратит больше энергии на переваривание,

  • а полезных веществ вы получаете меньше, чем кажется.

Особенно тяжело такое мясо переносится людьми с проблемами ЖКТ, пожилыми или ослабленными после болезней.

А как же стейки в ресторанах

Степень прожарки в заведениях — это строго контролируемый процесс. Но даже там лучше не рисковать, если вы не уверены в происхождении мяса. Особенно с блюдами из печени или других субпродуктов.

Так что мясо с кровью — не запрет, но риск. Вкусно? Да. Безопасно? Не всегда. Умейте выбирать — и прожарку, и повара.

Уточнения

Степень прожарки мяса — критерий, определяющий уровень готовности/тепловой обработки блюда и характеризующийся, прежде всего, его внутренней температурой, определяющей также цвет в разрезе и сочность. Данный критерий используется, прежде всего, для блюд из жареной говядины/телятины (стейки, бифштексы, котлеты для бургеров и др.)

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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