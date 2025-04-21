Добавьте один ингредиент — и глазурь станет блестящей, как в кондитерской

Если вы хотите, чтобы домашние десерты выглядели по-настоящему нарядно — попробуйте приготовить классическую белую глазурь. Этот рецепт не теряет актуальности ни десятилетиями, ни поколениями, ведь всего из трёх ингредиентов получается универсальное украшение, которое подходит и для тортов, и для куличей, и для пирожных.
1 стакан сахарной пудры
1 яичный белок (охлаждённый)
Сок лимона — по вкусу
Совет: если вы хотите добавить яркости, просто вмешайте несколько капель пищевого красителя — и у вас получится цветная глазурь нужного оттенка.
Сахарную пудру желательно предварительно просеять, а яичный белок — охладить. Это поможет достичь нужной текстуры.
Желток в рецепте не используется, так что его можно убрать или оставить для другого блюда.
Добавляйте пудру постепенно, продолжая взбивать, пока масса не станет густой, гладкой и белоснежной.
Он не только улучшает вкус, но и помогает сделать глазурь более блестящей. Вливайте по чуть-чуть, ориентируясь на желаемую консистенцию.
Дайте постоять несколько минут, затем поставьте в чуть тёплый духовой шкаф (не горячий!), чтобы глазурь подсохла и затвердела, образовав лёгкую хрустящую корочку.
Глазурь по этому рецепту получается плотной, блестящей и идеально белой — именно такой, какой она должна быть на праздничных куличах или домашнем торте. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают её настоящей находкой для тех, кто любит готовить с душой.
Глазу́рь (нем. Glasur, фр. glaçure, от нем. Glas — стекло) — стекловидное покрытие на поверхности керамического изделия.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, какую пользу приносит ежедневная ходьба на 1 км! Всего 20 минут гуляя, вы способствуете улучшению физического и психического состояния.