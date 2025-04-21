Добавьте один ингредиент — и глазурь станет блестящей, как в кондитерской

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите, чтобы домашние десерты выглядели по-настоящему нарядно — попробуйте приготовить классическую белую глазурь. Этот рецепт не теряет актуальности ни десятилетиями, ни поколениями, ведь всего из трёх ингредиентов получается универсальное украшение, которое подходит и для тортов, и для куличей, и для пирожных.

Фото: Designed by Freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кулич

Ингредиенты (на 1 порцию)

1 стакан сахарной пудры

1 яичный белок (охлаждённый)

Сок лимона — по вкусу

Совет: если вы хотите добавить яркости, просто вмешайте несколько капель пищевого красителя — и у вас получится цветная глазурь нужного оттенка.

Как приготовить белую глазурь пошагово

Шаг 1. Подготовьте ингредиенты.

Сахарную пудру желательно предварительно просеять, а яичный белок — охладить. Это поможет достичь нужной текстуры.

Шаг 2. Отделите белок от желтка.

Желток в рецепте не используется, так что его можно убрать или оставить для другого блюда.

Шаг 3. Начните взбивать яичный белок с небольшим количеством сахарной пудры.

Добавляйте пудру постепенно, продолжая взбивать, пока масса не станет густой, гладкой и белоснежной.

Шаг 4. Добавьте лимонный сок.

Он не только улучшает вкус, но и помогает сделать глазурь более блестящей. Вливайте по чуть-чуть, ориентируясь на желаемую консистенцию.

Шаг 5. Нанесите глазурь на поверхность кулича, торта или пирожного.

Дайте постоять несколько минут, затем поставьте в чуть тёплый духовой шкаф (не горячий!), чтобы глазурь подсохла и затвердела, образовав лёгкую хрустящую корочку.

Глазурь по этому рецепту получается плотной, блестящей и идеально белой — именно такой, какой она должна быть на праздничных куличах или домашнем торте. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают её настоящей находкой для тех, кто любит готовить с душой.

Уточнения

Глазу́рь (нем. Glasur, фр. glaçure, от нем. Glas — стекло) — стекловидное покрытие на поверхности керамического изделия.

