Два желтка в яйце — повод для радости или повод насторожиться

Вскрываешь яйцо — а там два желтка. Что это? Мутация, ГМО или тайный подарок Вселенной? Многие сталкиваются с таким "сюрпризом" и не знают, можно ли это вообще есть. Разбираемся вместе с экспертами.
Спокойно: это не мутант и не химия. Яйца с двумя желтками — результат гормонального сбоя у курицы, чаще всего молодой, которая только начала нестись. Иногда организм просто выпускает два желтка вместо одного — и это абсолютно естественный процесс.
Нутрициологи уверяют: такие яйца безопасны.
В них:
тот же белок и жиры,
та же калорийность,
и тот же вкус.
Можно спокойно использовать для яичницы, омлетов, теста и салатов. Единственное — желтков в таком яйце больше, так что при выпечке лучше учитывать баланс.
В народе такие яйца считают символом удачи. Кто-то ждёт хороших новостей, кто-то — прибавления в семье. Конечно, научных доказательств тут нет, но почему бы не порадоваться?
Если попалось яйцо с двойным желтком — не пугайтесь. Просто улыбнитесь, поджарьте с хрустящим хлебом и считайте, что день уже начался хорошо.
Желто́к — дейтоплазма, питательные вещества, накапливающиеся в яйцеклетке животных и человека в виде зёрен или пластинок, которые иногда сливаются в сплошную желточную массу (у насекомых, костистых рыб, птиц и др.). Желток обнаружен в яйцеклетках всех животных и человека, но его количество и распределение значительно варьируются.
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