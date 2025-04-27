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Два желтка в яйце — повод для радости или повод насторожиться

1:23
Еда

Вскрываешь яйцо — а там два желтка. Что это? Мутация, ГМО или тайный подарок Вселенной? Многие сталкиваются с таким "сюрпризом" и не знают, можно ли это вообще есть. Разбираемся вместе с экспертами.

Вареные яйца
Фото: flickr. com by H. Alexander Talbot, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вареные яйца

Научное объяснение

Спокойно: это не мутант и не химия. Яйца с двумя желтками — результат гормонального сбоя у курицы, чаще всего молодой, которая только начала нестись. Иногда организм просто выпускает два желтка вместо одного — и это абсолютно естественный процесс.

А с точки зрения пользы

Нутрициологи уверяют: такие яйца безопасны.

В них:

  • тот же белок и жиры,

  • та же калорийность,

  • и тот же вкус.

Можно спокойно использовать для яичницы, омлетов, теста и салатов. Единственное — желтков в таком яйце больше, так что при выпечке лучше учитывать баланс.

Примета или просто совпадение

В народе такие яйца считают символом удачи. Кто-то ждёт хороших новостей, кто-то — прибавления в семье. Конечно, научных доказательств тут нет, но почему бы не порадоваться?

Если попалось яйцо с двойным желтком — не пугайтесь. Просто улыбнитесь, поджарьте с хрустящим хлебом и считайте, что день уже начался хорошо.

Уточнения

Желто́к — дейтоплазма, питательные вещества, накапливающиеся в яйцеклетке животных и человека в виде зёрен или пластинок, которые иногда сливаются в сплошную желточную массу (у насекомых, костистых рыб, птиц и др.). Желток обнаружен в яйцеклетках всех животных и человека, но его количество и распределение значительно варьируются.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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