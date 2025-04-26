Вечеринка начинается с них: слоёные рулеты, которые покоряют

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Идеальный перекус? Лёгкий в приготовлении, ароматный и с хрустящей корочкой. Именно такими получаются слоёные рулеты с ветчиной, сыром и дижонской горчицей. Они подойдут на завтрак, вечер с друзьями или как "угощение на бегу". И главное — готовятся за полчаса.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain Слоеные рулеты

Что понадобится:

1 упаковка слоёного теста

100 г ветчины

50 г сыра (любой по вкусу)

2 ст. л. дижонской горчицы

1 яичный желток

1 ч. л. сливок или сметаны

Как готовить — пошагово:

Раскатай тесто в прямоугольник. Смажь горчицей. Выложи полоски ветчины и посыпь тёртым сыром. Сверни в рулет и убери в морозилку на 20-30 минут — чтобы нарезать было легче. Нарежь рулет ломтиками по 1 см, выложи на пергамент. Смажь желтком, смешанным со сливками или сметаной. Выпекай при 180°C 12-15 минут, до золотистой корочки.

Лайфхаки для идеальных рулетов:

Не перегружай начинкой — тесто не поднимется.

Перед выпечкой посыпь рулетики кунжутом или тмином.

Выпекай только на пергаментной бумаге — и ничего не прилипнет.

Хочешь экспериментировать? Замени ветчину на слабосолёного лосося, добавь зелень или кусочки маслин. Каждый раз получится по-новому вкусно.