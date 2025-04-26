Вечеринка начинается с них: слоёные рулеты, которые покоряют

Идеальный перекус? Лёгкий в приготовлении, ароматный и с хрустящей корочкой. Именно такими получаются слоёные рулеты с ветчиной, сыром и дижонской горчицей. Они подойдут на завтрак, вечер с друзьями или как "угощение на бегу". И главное — готовятся за полчаса.
1 упаковка слоёного теста
100 г ветчины
50 г сыра (любой по вкусу)
2 ст. л. дижонской горчицы
1 яичный желток
1 ч. л. сливок или сметаны
Раскатай тесто в прямоугольник.
Смажь горчицей.
Выложи полоски ветчины и посыпь тёртым сыром.
Сверни в рулет и убери в морозилку на 20-30 минут — чтобы нарезать было легче.
Нарежь рулет ломтиками по 1 см, выложи на пергамент.
Смажь желтком, смешанным со сливками или сметаной.
Выпекай при 180°C 12-15 минут, до золотистой корочки.
Не перегружай начинкой — тесто не поднимется.
Перед выпечкой посыпь рулетики кунжутом или тмином.
Выпекай только на пергаментной бумаге — и ничего не прилипнет.
Хочешь экспериментировать? Замени ветчину на слабосолёного лосося, добавь зелень или кусочки маслин. Каждый раз получится по-новому вкусно.
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