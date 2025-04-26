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Вечеринка начинается с них: слоёные рулеты, которые покоряют

1:29
Еда

Идеальный перекус? Лёгкий в приготовлении, ароматный и с хрустящей корочкой. Именно такими получаются слоёные рулеты с ветчиной, сыром и дижонской горчицей. Они подойдут на завтрак, вечер с друзьями или как "угощение на бегу". И главное — готовятся за полчаса.

Слоеные рулеты
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
Слоеные рулеты

Что понадобится:

  • 1 упаковка слоёного теста

  • 100 г ветчины

  • 50 г сыра (любой по вкусу)

  • 2 ст. л. дижонской горчицы

  • 1 яичный желток

  • 1 ч. л. сливок или сметаны

Как готовить — пошагово:

  1. Раскатай тесто в прямоугольник.

  2. Смажь горчицей.

  3. Выложи полоски ветчины и посыпь тёртым сыром.

  4. Сверни в рулет и убери в морозилку на 20-30 минут — чтобы нарезать было легче.

  5. Нарежь рулет ломтиками по 1 см, выложи на пергамент.

  6. Смажь желтком, смешанным со сливками или сметаной.

  7. Выпекай при 180°C 12-15 минут, до золотистой корочки.

Лайфхаки для идеальных рулетов:

  • Не перегружай начинкой — тесто не поднимется.

  • Перед выпечкой посыпь рулетики кунжутом или тмином.

  • Выпекай только на пергаментной бумаге — и ничего не прилипнет.

Хочешь экспериментировать? Замени ветчину на слабосолёного лосося, добавь зелень или кусочки маслин. Каждый раз получится по-новому вкусно.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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