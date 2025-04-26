Новый гастротренд с подвохом: что скрывают соевые снеки

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Они выглядят как обычный снэк, пахнут специей, хрустят — и моментально завоёвывают внимание подростков. Соевые палочки стали новым гастрономическим трендом. Но врачи бьют тревогу: за аппетитной оболочкой может скрываться угроза для здоровья, особенно у детей и подростков.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain соевые палочки

Что это вообще такое

Соевые палочки — адаптированный аналог китайской закуски ла тяо. В классическом рецепте используют рис, но в модной версии — соевое мясо, щедро сдобренное специями и усилителями вкуса. По вкусу напоминает острые сухарики или вяленое мясо.

Почему это вызывает вопросы у врачей

Глубокая переработка

Продукт проходит несколько этапов технологической обработки и содержит большое количество специй, непривычных для российских детей. Это может спровоцировать аллергию и раздражение ЖКТ. Сложное усвоение белка

Да, в сое много растительного белка. Но, как поясняет врач-диетолог Татьяна Солнцева, он усваивается хуже, чем животный, особенно у детей с неокрепшим пищеварением. Фитиновая кислота

Она блокирует усвоение важных микроэлементов — железа, цинка, меди. А значит, при регулярном употреблении таких снэков возможен дефицит этих веществ. Фитоэстрогены - главная угроза

Соя содержит соединения, похожие по действию на гормоны. Они влияют на уровень тестостерона, особенно у мальчиков. А в подростковом возрасте это может повлиять на гормональный фон и половое развитие.

Можно ли есть, но безопасно

Эксперты советуют: да, но в ограниченном количестве. Не более 100 граммов, 2-3 раза в неделю. А в идеале — заменить такие снеки на более привычные белковые продукты: варёное яйцо, кусочек сыра, йогурт без сахара.

Уточнения

Снэ́ки — в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для «перекуса» — утоления голода между основными приёмами пищи.

