Забудьте про воду: мясо нельзя мыть — кроме одного случая

Интернет пестрит советами: кто-то говорит — мясо мыть обязательно, другие уверяют — ни в коем случае. Так где правда? Ответ дал шеф-повар Иван Кудряшов.
По словам повара, мясо перед варкой мыть не стоит. У него пористая структура, и при контакте с водой оно начинает впитывать всё подряд — в том числе остатки хлора, если вода из-под крана. Это ухудшает вкус и влияет на качество блюда.
Мыть мясо можно в одном-единственном случае — если в нём попались осколки костей.
"Мытье мяса допустимо, если там попались осколки костей. То есть покупали мясо на рынке, его рубили топором, и топор был не очень острый — кость начинает крошиться. В таком случае, конечно, следует промыть", — объясняет Кудряшов.
В остальных случаях — никакой воды. Лучше аккуратно обсушить мясо бумажным полотенцем перед приготовлением.
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