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Забудьте про воду: мясо нельзя мыть — кроме одного случая

1:01
Еда

Интернет пестрит советами: кто-то говорит — мясо мыть обязательно, другие уверяют — ни в коем случае. Так где правда? Ответ дал шеф-повар Иван Кудряшов.

мясо
Фото: Freepik by serhii_bobyk is licensed under Рublic domain
мясо

Мясо + вода = ошибка

По словам повара, мясо перед варкой мыть не стоит. У него пористая структура, и при контакте с водой оно начинает впитывать всё подряд — в том числе остатки хлора, если вода из-под крана. Это ухудшает вкус и влияет на качество блюда.

Но есть одно исключение

Мыть мясо можно в одном-единственном случае — если в нём попались осколки костей.

"Мытье мяса допустимо, если там попались осколки костей. То есть покупали мясо на рынке, его рубили топором, и топор был не очень острый — кость начинает крошиться. В таком случае, конечно, следует промыть", — объясняет Кудряшов.

В остальных случаях — никакой воды. Лучше аккуратно обсушить мясо бумажным полотенцем перед приготовлением.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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