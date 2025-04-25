Забудьте про воду: мясо нельзя мыть — кроме одного случая

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Интернет пестрит советами: кто-то говорит — мясо мыть обязательно, другие уверяют — ни в коем случае. Так где правда? Ответ дал шеф-повар Иван Кудряшов.

Фото: Freepik by serhii_bobyk is licensed under Рublic domain мясо

Мясо + вода = ошибка

По словам повара, мясо перед варкой мыть не стоит. У него пористая структура, и при контакте с водой оно начинает впитывать всё подряд — в том числе остатки хлора, если вода из-под крана. Это ухудшает вкус и влияет на качество блюда.

Но есть одно исключение

Мыть мясо можно в одном-единственном случае — если в нём попались осколки костей.

"Мытье мяса допустимо, если там попались осколки костей. То есть покупали мясо на рынке, его рубили топором, и топор был не очень острый — кость начинает крошиться. В таком случае, конечно, следует промыть", — объясняет Кудряшов.

В остальных случаях — никакой воды. Лучше аккуратно обсушить мясо бумажным полотенцем перед приготовлением.