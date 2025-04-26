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Картофельный рулет с мясом, который никто не сможет забыть

2:09
Еда

С первого взгляда — обычное блюдо. Но когда срежешь первый кусочек, почувствуешь аромат и увидишь сочную начинку внутри, всё меняется. Картофельный рулет — это не просто ужин, это маленький гастрономический спектакль. И да, его реально приготовить на домашней кухне.

Картофельный рулет
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
Картофельный рулет

Состав скромный — вкус яркий

Что понадобится для основы:

  • 450 г картофеля

  • 1/2 луковицы (натереть)

  • 2 яйца

  • 3 ст. л. муки

  • 3 ст. л. сметаны (15%)

  • Соль — 1 ч. л.

  • Чёрный молотый перец, чеснок сушёный, прованские травы — по 1 ч. л.

Для начинки:

  • 250 г фарша (лучше смесь курицы и свинины)

  • 1/2 луковицы (оставшейся)

  • Соль по вкусу

Готовим по шагам:

  1. Смешайте все ингредиенты для основы. Масса должна быть однородной, без лишней влаги.

  2. Выложите на пергамент, разровняйте до прямоугольника толщиной 1,5-2 см.

  3. Запеките 10-15 минут при 180°C, чтобы основа схватилась.

  4. Пока запекается — обжарьте фарш с луком и дайте остыть.

  5. Достаньте основу, сверните её без начинки, подержите 30 секунд и разверните — это "память формы".

  6. Выложите фарш, сверните снова, заверните в фольгу и отправьте в духовку ещё на 30-40 минут.

Перед подачей украсьте зеленью. И не забудьте про сметану — она идеально дополняет вкус рулета.

Лайфхаки и ошибки

Главный враг рулета — рыхлая структура. Не жалейте муки!

А ещё:

  • Можно взять готовое картофельное пюре — сэкономит время.

  • Начинку тоже можно использовать любую: грибы, сыр, капусту.

  • Для идеального рулета — минимум жидкости и максимум аккуратности.

Картофельный рулет — это праздник из простых продуктов. Он украсит любой стол и легко станет вашим фирменным блюдом. Главное — попробуйте хоть раз.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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