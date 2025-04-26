Картофельный рулет с мясом, который никто не сможет забыть

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

С первого взгляда — обычное блюдо. Но когда срежешь первый кусочек, почувствуешь аромат и увидишь сочную начинку внутри, всё меняется. Картофельный рулет — это не просто ужин, это маленький гастрономический спектакль. И да, его реально приготовить на домашней кухне.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain Картофельный рулет

Состав скромный — вкус яркий

Что понадобится для основы:

450 г картофеля

1/2 луковицы (натереть)

2 яйца

3 ст. л. муки

3 ст. л. сметаны (15%)

Соль — 1 ч. л.

Чёрный молотый перец, чеснок сушёный, прованские травы — по 1 ч. л.

Для начинки:

250 г фарша (лучше смесь курицы и свинины)

1/2 луковицы (оставшейся)

Соль по вкусу

Готовим по шагам:

Смешайте все ингредиенты для основы. Масса должна быть однородной, без лишней влаги. Выложите на пергамент, разровняйте до прямоугольника толщиной 1,5-2 см. Запеките 10-15 минут при 180°C, чтобы основа схватилась. Пока запекается — обжарьте фарш с луком и дайте остыть. Достаньте основу, сверните её без начинки, подержите 30 секунд и разверните — это "память формы". Выложите фарш, сверните снова, заверните в фольгу и отправьте в духовку ещё на 30-40 минут.

Перед подачей украсьте зеленью. И не забудьте про сметану — она идеально дополняет вкус рулета.

Лайфхаки и ошибки

Главный враг рулета — рыхлая структура. Не жалейте муки!

А ещё:

Можно взять готовое картофельное пюре — сэкономит время.

Начинку тоже можно использовать любую: грибы, сыр, капусту.

Для идеального рулета — минимум жидкости и максимум аккуратности.

Картофельный рулет — это праздник из простых продуктов. Он украсит любой стол и легко станет вашим фирменным блюдом. Главное — попробуйте хоть раз.