Картофельный рулет с мясом, который никто не сможет забыть

С первого взгляда — обычное блюдо. Но когда срежешь первый кусочек, почувствуешь аромат и увидишь сочную начинку внутри, всё меняется. Картофельный рулет — это не просто ужин, это маленький гастрономический спектакль. И да, его реально приготовить на домашней кухне.
Что понадобится для основы:
450 г картофеля
1/2 луковицы (натереть)
2 яйца
3 ст. л. муки
3 ст. л. сметаны (15%)
Соль — 1 ч. л.
Чёрный молотый перец, чеснок сушёный, прованские травы — по 1 ч. л.
Для начинки:
250 г фарша (лучше смесь курицы и свинины)
1/2 луковицы (оставшейся)
Соль по вкусу
Смешайте все ингредиенты для основы. Масса должна быть однородной, без лишней влаги.
Выложите на пергамент, разровняйте до прямоугольника толщиной 1,5-2 см.
Запеките 10-15 минут при 180°C, чтобы основа схватилась.
Пока запекается — обжарьте фарш с луком и дайте остыть.
Достаньте основу, сверните её без начинки, подержите 30 секунд и разверните — это "память формы".
Выложите фарш, сверните снова, заверните в фольгу и отправьте в духовку ещё на 30-40 минут.
Перед подачей украсьте зеленью. И не забудьте про сметану — она идеально дополняет вкус рулета.
Главный враг рулета — рыхлая структура. Не жалейте муки!
А ещё:
Можно взять готовое картофельное пюре — сэкономит время.
Начинку тоже можно использовать любую: грибы, сыр, капусту.
Для идеального рулета — минимум жидкости и максимум аккуратности.
Картофельный рулет — это праздник из простых продуктов. Он украсит любой стол и легко станет вашим фирменным блюдом. Главное — попробуйте хоть раз.
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Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.