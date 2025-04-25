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Больше не покупаю: домашний кетчуп, который заменил все соусы

1:28
Еда

Зачем покупать кетчуп, если можно приготовить его дома — и получить ароматный, натуральный и густой соус без добавок? Шеф-повар Иван Кудряшов рассказал, как сделать идеальный домашний кетчуп, который не захочется менять ни на один магазинный аналог.

Кетчуп с картошкой фри
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кетчуп с картошкой фри

Что понадобится:

  • 2,5 кг томатов (в собственном соку или свежих)

  • 500 г лука

  • 30 г чеснока (по желанию)

  • 250 г сахара

  • 45 г соли

  • по 5 г: корицы, гвоздики, кориандра и паприки

  • 25–50 мл уксуса (яблочного или 9% столового)

  • 200 мл растительного масла (или больше — для жарки)

Как готовить:

  1. Нарезать лук произвольно и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

  2. Добавить томаты — свежие можно нарезать, томаты в собственном соку — отправлять целиком.

  3. Выложить чеснок, обжарить всё вместе.

  4. Засыпать сахар, соль и специи. Уксус пока не трогать!

  5. Варить до размягчения томатов.

  6. Всё пробить блендером до однородной массы.

  7. Влить уксус, перемешать, охладить.

  8. Разлить по бутылкам. Хранить в холодильнике или прохладном месте.

Получается густой, пряный, насыщенный кетчуп, который отлично сочетается с мясом, картошкой, пастой и закусками.

Уточнения

Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и другие). Под словом «кетчуп» обычно подразумевают томатный кетчуп, хотя существуют и другие виды этого соуса.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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