Больше не покупаю: домашний кетчуп, который заменил все соусы

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Зачем покупать кетчуп, если можно приготовить его дома — и получить ароматный, натуральный и густой соус без добавок? Шеф-повар Иван Кудряшов рассказал, как сделать идеальный домашний кетчуп, который не захочется менять ни на один магазинный аналог.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кетчуп с картошкой фри

Что понадобится:

2,5 кг томатов (в собственном соку или свежих)

500 г лука

30 г чеснока (по желанию)

250 г сахара

45 г соли

по 5 г: корицы, гвоздики, кориандра и паприки

25–50 мл уксуса (яблочного или 9% столового)

200 мл растительного масла (или больше — для жарки)

Как готовить:

Нарезать лук произвольно и обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Добавить томаты — свежие можно нарезать, томаты в собственном соку — отправлять целиком. Выложить чеснок, обжарить всё вместе. Засыпать сахар, соль и специи. Уксус пока не трогать! Варить до размягчения томатов. Всё пробить блендером до однородной массы. Влить уксус, перемешать, охладить. Разлить по бутылкам. Хранить в холодильнике или прохладном месте.

Получается густой, пряный, насыщенный кетчуп, который отлично сочетается с мясом, картошкой, пастой и закусками.

Уточнения

Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и другие). Под словом «кетчуп» обычно подразумевают томатный кетчуп, хотя существуют и другие виды этого соуса.

