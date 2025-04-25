Больше не покупаю: домашний кетчуп, который заменил все соусы

Зачем покупать кетчуп, если можно приготовить его дома — и получить ароматный, натуральный и густой соус без добавок? Шеф-повар Иван Кудряшов рассказал, как сделать идеальный домашний кетчуп, который не захочется менять ни на один магазинный аналог.
2,5 кг томатов (в собственном соку или свежих)
500 г лука
30 г чеснока (по желанию)
250 г сахара
45 г соли
по 5 г: корицы, гвоздики, кориандра и паприки
25–50 мл уксуса (яблочного или 9% столового)
200 мл растительного масла (или больше — для жарки)
Нарезать лук произвольно и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
Добавить томаты — свежие можно нарезать, томаты в собственном соку — отправлять целиком.
Выложить чеснок, обжарить всё вместе.
Засыпать сахар, соль и специи. Уксус пока не трогать!
Варить до размягчения томатов.
Всё пробить блендером до однородной массы.
Влить уксус, перемешать, охладить.
Разлить по бутылкам. Хранить в холодильнике или прохладном месте.
Получается густой, пряный, насыщенный кетчуп, который отлично сочетается с мясом, картошкой, пастой и закусками.
Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и другие). Под словом «кетчуп» обычно подразумевают томатный кетчуп, хотя существуют и другие виды этого соуса.
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