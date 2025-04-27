Как не стать виновником аварии, даже если ехал правильно

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый день на дорогах России — сотни мелких ДТП. И чаще всего — это удары сзади. Один не успел — другой затормозил. Итог: поцарапанные бамперы, испорченные дни и, увы, иногда человеческие жертвы. Особенно когда в легковушку влетает тяжёлый грузовик. Но таких аварий легко избежать — если помнить простые правила.

Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вечерняя пробка у Кремлёвской стены в Москве

Резкое торможение — не для развлечения

Инструктор по вождению объясняет: экстренно тормозить по правилам можно только в случае угрозы ДТП. Просто так — нельзя. Но водители нередко злоупотребляют этим манёвром, провоцируя аварийную ситуацию на ровном месте.

Дистанция решает всё

Главная защита от удара — дистанция. Чем выше скорость, тем больше расстояние должно быть между вами и автомобилем спереди:

на малых скоростях — хотя бы 10 метров,

на трассе — все 50 и более.

Это даст шанс среагировать, даже если перед вами кто-то "встанет на тормоз".

Телефон — не друг водителя

Отвлёкся на экран? Значит, перестал контролировать обстановку. Даже секунда невнимательности может обернуться столкновением. Особенно опасно это на загруженных многополосных дорогах и при движении в потоке, где каждая доля секунды важна.

Не превышай и не геройствуй

Превышение скорости, агрессивный стиль, "игра в шашечки" — всё это увеличивает риск попасть в зад кому-то или получить удар самому. Причём даже если ты соблюдаешь правила — никто не застрахован от "торпеды" на обочине.

Последний шанс — ремень и подушка

Современные авто оборудованы системами пассивной безопасности — ремни, подушки, преднатяжители. Но они работают только если все пристёгнуты. Без ремня подушка не спасает — она может даже навредить. Поэтому главный лайфхак — просто пристёгивайтесь. Всегда.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

