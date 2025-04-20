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Как менялись цены на еду в общепите СССР с 60-х до 80-х

Еда

Советский общепит — это особый мир: алюминиевые подносы, шумные очереди, тарелки с ободком, аромат подливки и компота из сухофруктов.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Столовые, закусочные, кафе и рестораны были частью повседневности, и почти каждый гражданин СССР хоть раз в жизни ел борщ из глубокой эмалированной тарелки в заводской столовой.
Цены в общепите контролировались государством и долгое время оставались стабильными. Однако за фасадом этих стабильных цифр менялись вкусы, продукты, атмосфера. Давайте пройдёмся по десятилетиям и посмотрим, как обед на рубль выглядел в разные эпохи.

1960-е годы: скромно, но стабильно

В начале 60-х годов за 1 рубль можно было полноценно пообедать — с первым, вторым, хлебом и компотом. Меню было простым, но сытным.

Примеры цен:

  • Борщ — 10-15 коп.
  • Котлета с гарниром — 30 коп.
  • Компот — 5 коп.
  • Хлеб — 2 коп.
  • Пирожное "Картошка" — 10 коп.

Средний обед: ~60-70 коп.

Порции были небольшими, но калорийность обеспечивалась — особенно для рабочих и студентов.

1970-е годы: больше вкуса, та же цена

Наступает время "развитого социализма". Качество жизни немного улучшилось, в меню появилось больше разнообразия: рыба, салаты, заливные блюда.

Примеры цен:

  • Щи — 15-20 коп.
  • Рыба жареная с гарниром — 40-45 коп.
  • Винегрет — 10 коп.
  • Чай с лимоном — 10 коп.
  • Мороженое пломбир — 20 коп.

Средний обед: ~80-90 коп.

На столе стали появляться более "торжественные" блюда — особенно в ведомственных столовых.

1980-е годы: застой и дефицит

Формально цены почти не изменились, но качество блюд ухудшилось, а продуктов стало не хватать. Заменители, субпродукты, исчезающие салаты — всё это стало нормой.

Примеры цен:

  • Борщ с мясом — 20 коп.
  • Котлета с макаронами — 45-50 коп.
  • Оливье — 18-25 коп.
  • Булочка с повидлом — 12 коп.
  • Кефир — 15 коп.

Средний обед: ~1 рубль.

Цены остались прежними, но ассортимент сокращался — особенно во второй половине 80-х.

Итог: стабильные цены, но не стабильная жизнь

На бумаге — всё гладко: цены почти не росли. Но за этой стабильностью скрывались проблемы с поставками, ухудшение качества и пустые полки. Тем не менее, советский общепит запомнился миллионам не только котлетами и компотом, а ещё и своей особенной атмосферой: простотой, доступностью, чувством коллектива.

Сегодня трудно представить обед за 90 копеек. Но для тех, кто жил в то время, запах тушёной капусты или булочки с повидлом может вызвать тёплую волну воспоминаний — о детстве, юности и, как ни странно, о том, как просто было быть сытым за копейки.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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