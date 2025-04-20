Как менялись цены на еду в общепите СССР с 60-х до 80-х

Советский общепит — это особый мир: алюминиевые подносы, шумные очереди, тарелки с ободком, аромат подливки и компота из сухофруктов.
Столовые, закусочные, кафе и рестораны были частью повседневности, и почти каждый гражданин СССР хоть раз в жизни ел борщ из глубокой эмалированной тарелки в заводской столовой.
Цены в общепите контролировались государством и долгое время оставались стабильными. Однако за фасадом этих стабильных цифр менялись вкусы, продукты, атмосфера. Давайте пройдёмся по десятилетиям и посмотрим, как обед на рубль выглядел в разные эпохи.
1960-е годы: скромно, но стабильно
В начале 60-х годов за 1 рубль можно было полноценно пообедать — с первым, вторым, хлебом и компотом. Меню было простым, но сытным.
Примеры цен:
Средний обед: ~60-70 коп.
Порции были небольшими, но калорийность обеспечивалась — особенно для рабочих и студентов.
1970-е годы: больше вкуса, та же цена
Наступает время "развитого социализма". Качество жизни немного улучшилось, в меню появилось больше разнообразия: рыба, салаты, заливные блюда.
Примеры цен:
Средний обед: ~80-90 коп.
На столе стали появляться более "торжественные" блюда — особенно в ведомственных столовых.
1980-е годы: застой и дефицит
Формально цены почти не изменились, но качество блюд ухудшилось, а продуктов стало не хватать. Заменители, субпродукты, исчезающие салаты — всё это стало нормой.
Примеры цен:
Средний обед: ~1 рубль.
Цены остались прежними, но ассортимент сокращался — особенно во второй половине 80-х.
Итог: стабильные цены, но не стабильная жизнь
На бумаге — всё гладко: цены почти не росли. Но за этой стабильностью скрывались проблемы с поставками, ухудшение качества и пустые полки. Тем не менее, советский общепит запомнился миллионам не только котлетами и компотом, а ещё и своей особенной атмосферой: простотой, доступностью, чувством коллектива.
Сегодня трудно представить обед за 90 копеек. Но для тех, кто жил в то время, запах тушёной капусты или булочки с повидлом может вызвать тёплую волну воспоминаний — о детстве, юности и, как ни странно, о том, как просто было быть сытым за копейки.
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