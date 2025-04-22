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Выглядят как чебуреки, готовятся как бутерброды — за что вы полюбите этот рецепт

1:55
Еда

Ленивые чебуреки из лаваша — спасение в те моменты, когда хочется горячего, сытного и вкусного, но времени и сил на раскатку теста нет совсем. Простой, но гениальный рецепт — вместо традиционного теста используется тонкий лаваш, а начинка — самый обычный фарш с луком и укропом. Всё жарится на сковороде и подаётся прямо с пылу с жару.

Чебуреки
Фото: commons.wikimedia.org by Vadim Indeikin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чебуреки

Готовим начинку

Лук нарежьте мелкими кубиками, укроп измельчите. Смешайте с фаршем, добавьте соль, перец и немного холодной воды — всего пару ложек, чтобы фарш стал более сочным. Всё хорошо перемешайте до однородности.

Формируем чебуреки

Лаваш лучше брать свежий — он мягкий и не ломается. Если листы слишком большие, можно обрезать их по диаметру тарелки. В отдельной миске слегка взбейте яйцо с солью. Каждый лист лаваша смажьте этим яйцом, выложите фарш на одну сторону, немного отступив от края. Накройте второй половиной и прижмите края — если сомневаетесь в герметичности, промажьте их яйцом ещё раз. Чебуреки формируйте по одному, чтобы лаваш не успел подсохнуть и не потрескался.

Обжарка

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте чебуреки по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Работать удобно щипцами или двумя лопатками. Готовые чебуреки выкладывайте на бумажные полотенца — так лишний жир уйдёт.

Полезные советы

  • Не жарьте сразу много — лаваш быстро сохнет и становится ломким.

  • Начинку можно менять: добавить сыр, зелень, острый перец — получится совсем другой вкус.

  • Для пикника или перекуса такие чебуреки идеальны — вкусно и не разваливаются в дороге.

Уточнения

Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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