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Запах из духовки, который остановит ссору: картофельная запеканка с колбасой

2:01
Еда

Когда хочется вкусного ужина без особых хлопот — на помощь приходит запеканка из картофеля с колбасой и сыром. Готовится она легко, а результат порадует и домашних, и гостей.

Картофельная запеканка
Фото: Freepik by atlascompany is licensed under Рublic domain
Картофельная запеканка

Что понадобится

Для шести порций возьмите:

  • картофель (700 г)
  • варено-копченую колбасу или сервелат (200 г)
  • твёрдый сыр (150 г)
  • одну луковицу
  • пару зубчиков чеснока
  • 70 мл оливкового масла
  • прованские травы, паприку, перец и соль — по вкусу

Подготовка продуктов

Начните с ароматного масла: в оливковое добавьте специи и измельчённый чеснок. Перемешайте и оставьте настаиваться. Духовку разогрейте до 140-150 °C (режим без конвекции).

Картошку можно чистить, а можно просто хорошо помыть и нарезать очень тонкими кружками. Лук нарежьте полукольцами, колбасу — кружочками толщиной, как у картофеля. Сыр потрите на тёрке.

Сборка запеканки

Смажьте форму ароматным маслом. На дно выложите лук. Поверх — слой картофеля внахлёст. Снова масло. Затем ещё слой картофеля и половину колбасы. Повторите слои, чередуя с маслом, пока ингредиенты не закончатся. Верхний слой — обязательно картофель, смазанный маслом.

В духовку — и ждать

Форму накройте фольгой и отправьте запекаться на 1,5 часа. Затем фольгу уберите, посыпьте всё сыром и запекайте ещё 30 минут. Если хотите корочку — включите гриль на 5-7 минут.

Полезно знать

Где лежит колбаса — масло не нужно: жир и аромат она отдаст сама. А вот лук лучше не добавлять между слоями, если готовите для всех — не все его любят. Зато в виде "подушки" снизу он даёт вкус, но не мешает.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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