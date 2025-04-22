Запах из духовки, который остановит ссору: картофельная запеканка с колбасой

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется вкусного ужина без особых хлопот — на помощь приходит запеканка из картофеля с колбасой и сыром. Готовится она легко, а результат порадует и домашних, и гостей.

Фото: Freepik by atlascompany is licensed under Рublic domain Картофельная запеканка

Что понадобится

Для шести порций возьмите:

картофель (700 г)

варено-копченую колбасу или сервелат (200 г)

твёрдый сыр (150 г)

одну луковицу

пару зубчиков чеснока

70 мл оливкового масла

прованские травы, паприку, перец и соль — по вкусу

Подготовка продуктов

Начните с ароматного масла: в оливковое добавьте специи и измельчённый чеснок. Перемешайте и оставьте настаиваться. Духовку разогрейте до 140-150 °C (режим без конвекции).

Картошку можно чистить, а можно просто хорошо помыть и нарезать очень тонкими кружками. Лук нарежьте полукольцами, колбасу — кружочками толщиной, как у картофеля. Сыр потрите на тёрке.

Сборка запеканки

Смажьте форму ароматным маслом. На дно выложите лук. Поверх — слой картофеля внахлёст. Снова масло. Затем ещё слой картофеля и половину колбасы. Повторите слои, чередуя с маслом, пока ингредиенты не закончатся. Верхний слой — обязательно картофель, смазанный маслом.

В духовку — и ждать

Форму накройте фольгой и отправьте запекаться на 1,5 часа. Затем фольгу уберите, посыпьте всё сыром и запекайте ещё 30 минут. Если хотите корочку — включите гриль на 5-7 минут.

Полезно знать

Где лежит колбаса — масло не нужно: жир и аромат она отдаст сама. А вот лук лучше не добавлять между слоями, если готовите для всех — не все его любят. Зато в виде "подушки" снизу он даёт вкус, но не мешает.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

