Запах из духовки, который остановит ссору: картофельная запеканка с колбасой

Когда хочется вкусного ужина без особых хлопот — на помощь приходит запеканка из картофеля с колбасой и сыром. Готовится она легко, а результат порадует и домашних, и гостей.
Для шести порций возьмите:
Начните с ароматного масла: в оливковое добавьте специи и измельчённый чеснок. Перемешайте и оставьте настаиваться. Духовку разогрейте до 140-150 °C (режим без конвекции).
Картошку можно чистить, а можно просто хорошо помыть и нарезать очень тонкими кружками. Лук нарежьте полукольцами, колбасу — кружочками толщиной, как у картофеля. Сыр потрите на тёрке.
Смажьте форму ароматным маслом. На дно выложите лук. Поверх — слой картофеля внахлёст. Снова масло. Затем ещё слой картофеля и половину колбасы. Повторите слои, чередуя с маслом, пока ингредиенты не закончатся. Верхний слой — обязательно картофель, смазанный маслом.
Форму накройте фольгой и отправьте запекаться на 1,5 часа. Затем фольгу уберите, посыпьте всё сыром и запекайте ещё 30 минут. Если хотите корочку — включите гриль на 5-7 минут.
Где лежит колбаса — масло не нужно: жир и аромат она отдаст сама. А вот лук лучше не добавлять между слоями, если готовите для всех — не все его любят. Зато в виде "подушки" снизу он даёт вкус, но не мешает.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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