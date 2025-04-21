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Остались грибы и кусочек сыра? Сделай закуску, которую съедят первой

1:36
Еда

Фаршированные грибы — классика, которая снова в моде. Особенно когда в начинке сочетаются брынза, шпинат и орехи, а сами шляпки становятся румяными и мягкими в духовке. Такой рецепт не требует экзотических продуктов и легко адаптируется под обычные шампиньоны, если портобелло нет под рукой.

Шампиньоны запеченные
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шампиньоны запеченные

Что понадобится

  • 8 крупных грибов (портобелло или шампиньоны)

  • 440 г шпината (подойдёт и замороженный)

  • 60 г брынзы

  • 50 г фундука

  • 50 г черствого хлеба

  • 1 зубчик чеснока

  • Соль, перец, оливковое масло

Как готовить

  1. Подготовьте грибы: аккуратно отделите ножки, сами шляпки не мойте — просто протрите влажной салфеткой.

  2. Орехи измельчите любым способом — проще всего раскатать фундук скалкой через пакет.

  3. Сыр раскрошите, чеснок мелко нарежьте.

  4. Шпинат промойте, удалите толстые стебли и крупно нарежьте.

  5. Хлеб превратите в крошку — это будут румяные посыпки.

  6. Разогрейте духовку до 200°C. Шляпки смажьте маслом и запекайте 15 минут.

  7. Пока грибы в духовке, обжарьте начинку: ножки, орехи и чеснок — 3 минуты, затем добавьте шпинат и брынзу, посолите, поперчите.

  8. Наполните шляпки начинкой, присыпьте хлебной крошкой, сбрызните маслом и верните в духовку на 5-6 минут.

Подавать лучше сразу — горячими, ароматными, с хрустящей корочкой сверху.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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