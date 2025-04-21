Остались грибы и кусочек сыра? Сделай закуску, которую съедят первой

Фаршированные грибы — классика, которая снова в моде. Особенно когда в начинке сочетаются брынза, шпинат и орехи, а сами шляпки становятся румяными и мягкими в духовке. Такой рецепт не требует экзотических продуктов и легко адаптируется под обычные шампиньоны, если портобелло нет под рукой.
8 крупных грибов (портобелло или шампиньоны)
440 г шпината (подойдёт и замороженный)
60 г брынзы
50 г фундука
50 г черствого хлеба
1 зубчик чеснока
Соль, перец, оливковое масло
Подготовьте грибы: аккуратно отделите ножки, сами шляпки не мойте — просто протрите влажной салфеткой.
Орехи измельчите любым способом — проще всего раскатать фундук скалкой через пакет.
Сыр раскрошите, чеснок мелко нарежьте.
Шпинат промойте, удалите толстые стебли и крупно нарежьте.
Хлеб превратите в крошку — это будут румяные посыпки.
Разогрейте духовку до 200°C. Шляпки смажьте маслом и запекайте 15 минут.
Пока грибы в духовке, обжарьте начинку: ножки, орехи и чеснок — 3 минуты, затем добавьте шпинат и брынзу, посолите, поперчите.
Наполните шляпки начинкой, присыпьте хлебной крошкой, сбрызните маслом и верните в духовку на 5-6 минут.
Подавать лучше сразу — горячими, ароматными, с хрустящей корочкой сверху.
Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.
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