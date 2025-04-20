Лепёшки, которые съедаются прямо со сковороды: горячие, ароматные и всегда кстати

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежая зелень в изобилии, ароматный сыр, простое тесто на воде — всё, что нужно для идеального летнего угощения. Эти лепёшки — лёгкая альтернатива кутабам, которые в Азербайджане готовят с самыми разными начинками. Получается быстро, вкусно и идеально для пикника или закуски к основным блюдам.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ лепешка с укропом

Как готовить

Тесто делается на воде — без яиц, дрожжей и хлопот. В миске соединяют муку, соль, масло и воду, вымешивают до мягкости и дают отдохнуть 20-30 минут.

Начинка — это импровизация. Классика: зелёный лук, укроп, петрушка, кинза и натёртый твёрдый сыр. Можно добавить творог, специи, приправить перцем и солью — по вкусу. Зелень должна быть сухой и мелко нарезанной, чтобы не выделяла лишнюю влагу.

Сборка и жарка

Тесто делят на 12 кусочков и раскатывают каждый в тонкий круг. Начинку выкладывают на одну половину лепёшки, накрывают второй и хорошо защипывают края. Жарят на сухой горячей сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны — до румяных подпалин.

Сразу после жарки лепёшки смазывают сливочным маслом и складывают в кастрюлю под крышку — они станут мягче и ароматнее. Такие лепёшки можно подавать к первым блюдам, мясу, шашлыку или брать с собой на природу.

Летом, когда зелень доступна и ароматна, это блюдо становится настоящим спасением. Лёгкие, тонкие, с расплавленным сыром — такие лепёшки понравятся всем, кто любит вкусно и просто.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

