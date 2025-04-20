Как удивить близких на Пасху: готовим плачинду

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Пасха — это не только куличи и крашеные яйца, но и возможность удивить близких необычными блюдами. Одним из таких угощений может стать плачинда — традиционная молдавская лепёшка с начинкой, которая порадует гостей своим вкусом и оригинальностью.​

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шоколадное яйцо

Ингредиенты

Мука пшеничная — 400 г

Растительное масло — 230 мл

Вода — 230 мл

Творог — 500 г

Зелёный лук — 50 г

Петрушка — 50 г

Куриное яйцо — 1 шт.

Соль — по вкусу​.

Приготовление

1. Замес теста

Просейте муку в миску, сделайте углубление в центре. Влейте тёплую воду, добавьте 2 столовые ложки растительного масла и щепотку соли. Замесите тугое тесто, которое не прилипает к рукам. Накройте его плёнкой и оставьте на 30 минут.​

2. Подготовка начинки

Мелко нарежьте зелёный лук и петрушку. В глубокой миске смешайте нарезанную зелень с творогом и яйцом. Тщательно перемешайте, при необходимости добавьте соль.​

3. Формирование лепёшек

Разделите тесто на равные части и сформируйте из них небольшие шары. Каждый шар раскатайте в тонкий круглый блин. В центр каждого блина выложите начинку. По краям сделайте восемь надрезов, образуя "лепестки". Поочерёдно накрывайте начинку лепестками, противоположные лепестки накладывайте друг на друга, чтобы начинка была полностью закрыта. Защипните швы и слегка прокатайте лепёшку скалкой для лучшего склеивания.​

4. Жарка

Разогрейте растительное масло на сковороде. Выложите плачинду швом вниз и обжаривайте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Уточнения

Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.

