Как гуляли по полной: легендарные рестораны Советского Союза

Советские рестораны — это было не просто поесть, это было событие!
В ресторан СССР шли не поужинать — шли праздновать. День рождения, повышение, свадьба, встреча выпускников — любой повод становился весомым, чтобы заказать столик, надеть всё лучшее и настроиться на вечер в стиле "гуляем от души".
Интерьер с шиком, но по-советски
Люстры под хрусталь, тяжёлые шторы, картины на стенах и скатерти, у которых всегда были загадочные пятна. Столы ставили впритык, но это не мешало веселиться. За соседним столом могли сидеть ветераны, а через два — молодожёны, и все пели одну песню под живую музыку.
Живая музыка и танцы до упаду
В углу стоял ансамбль: баян, клавиши, саксофон и вокалистка в блестящем платье. Репертуар — от "Подмосковных вечеров" до "Hotel California" (если официанты не против).
Танцевали все — с дамами, без дам, с официантами, между столами и даже у туалета.
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И, конечно же, бутылка шампанского (лучше — "Советского").
Обслуживание с советским характером
Официант был не просто официантом — он знал всё. Что закончилось на кухне, где достать "то самое" вино и сколько даст сдачи, если ты дашь на чай. С ним было лучше дружить, особенно если хочешь добраться до горячего быстрее других.
Финал — как в кино
К 11 вечера начинались обнимашки со всеми соседями, а после — коллективное исполнение "Катюши" и обязательная речь тостующего с серьёзным лицом и дрожащим бокалом. Кто-то засыпал прямо на столе, кто-то шёл в ночной магазин за продолжением, а кто-то уже строил планы на следующий визит.
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Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.