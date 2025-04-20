Как гуляли по полной: легендарные рестораны Советского Союза

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Советские рестораны — это было не просто поесть, это было событие!

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ресторан СССР

В ресторан СССР шли не поужинать — шли праздновать. День рождения, повышение, свадьба, встреча выпускников — любой повод становился весомым, чтобы заказать столик, надеть всё лучшее и настроиться на вечер в стиле "гуляем от души".

Интерьер с шиком, но по-советски

Люстры под хрусталь, тяжёлые шторы, картины на стенах и скатерти, у которых всегда были загадочные пятна. Столы ставили впритык, но это не мешало веселиться. За соседним столом могли сидеть ветераны, а через два — молодожёны, и все пели одну песню под живую музыку.

Живая музыка и танцы до упаду

В углу стоял ансамбль: баян, клавиши, саксофон и вокалистка в блестящем платье. Репертуар — от "Подмосковных вечеров" до "Hotel California" (если официанты не против).

Танцевали все — с дамами, без дам, с официантами, между столами и даже у туалета.

Меню — отдельная глава

Сельдь под шубой и оливье в хрустальных вазочках

Холодец с горчицей и хреном

Шашлык с укропом и соусом, который называли "ацетильный"

Цыплёнок табака — почти легенда

Торт "Птичье молоко" на десерт, если повезло.

И, конечно же, бутылка шампанского (лучше — "Советского").

Обслуживание с советским характером

Официант был не просто официантом — он знал всё. Что закончилось на кухне, где достать "то самое" вино и сколько даст сдачи, если ты дашь на чай. С ним было лучше дружить, особенно если хочешь добраться до горячего быстрее других.

Финал — как в кино

К 11 вечера начинались обнимашки со всеми соседями, а после — коллективное исполнение "Катюши" и обязательная речь тостующего с серьёзным лицом и дрожащим бокалом. Кто-то засыпал прямо на столе, кто-то шёл в ночной магазин за продолжением, а кто-то уже строил планы на следующий визит.