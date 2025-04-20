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Чесночный соус, который заставит вас забыть обо всём: секретный рецепт ливанской кухни

2:27
Еда

Представьте себе насыщенный, кремовый и завораживающий соус, который способен превратить обычное блюдо в кулинарное произведение искусства. Этот чесночный соус — не просто приправа, а настоящее открытие для любителей аутентичной кухни. Он обладает живой интенсивностью, сладострастной текстурой и ярким белым блеском, который словно обещает незабываемые вкусовые ощущения.

Соус
Фото: commons.wikimedia.org by Marion Deveaud, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Соус

Ливанский соус "Тум" — звезда левантийской кухни — идеально дополнит жареное мясо, овощи или свежеиспечённый хлеб. Его приготовление не требует сложных ингредиентов или усилий, а результат превзойдёт все ваши ожидания.

Ингредиенты:

  • 1 целая чашка зубчиков чеснока (предварительно удалите зародыши, чтобы избежать горчинки).
  • 2,5 стакана растительного масла.
  • Полстакана свежего лимонного сока.
  • 1-2 чайные ложки соли (по вкусу).

Приготовление

  1. Очистите чеснок и поместите его в блендер. Измельчите до однородной массы.
  2. Постепенно, тонкой струйкой, добавляйте растительное масло, постоянно помешивая, чтобы получилась однородная эмульсия.
  3. Когда консистенция начнёт застывать, влейте лимонный сок и добавьте соль.
  4. Продолжайте смешивать, пока не получите густой, однородный крем, почти взбитый, как глянцевый майонез. Никогда не добавляйте масло слишком быстро: терпение — ваш лучший союзник, чтобы соус не свернулся.
  5. Готовый соус можно хранить в холодильнике несколько дней, накрыв пищевой плёнкой.

Используйте молодой, свежий чеснок с крупными неповреждёнными зубчиками. Сухой, уставший чеснок сделает соус резким и тяжёлым. Тщательно соблюдайте медленность подачи масла. Слишком быстрое наливание может нарушить качество эмульсии и привести к получению жидкого результата.

Экспериментируйте! Замените часть растительного масла на мягкое оливковое масло, чтобы придать блюду более средиземноморский вкус, или добавьте немного лимонной цедры для яркого аромата.

Подавайте чесночный соус "Тум" щедро с горячими лепёшками, хрустящим картофелем фри, жареным мясом или добавляйте в вегетарианские сэндвичи. Приятного аппетита!

Уточнения

Чесно́чный со́ус — соус, главным компонентом которого является чеснок.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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