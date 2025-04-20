Секрет идеальных котлет: этот простой ингредиент делает их мягкими и сочными

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты — это не только вкусное, но и универсальное блюдо, которое прекрасно сочетается с различными гарнирами, свежими овощами и салатами.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

А если вы хотите, чтобы ваши котлеты всегда были мягкими, сочными и ароматными, попробуйте добавить в фарш газированную минеральную воду. Этот простой трюк поможет вам добиться потрясающего результата без лишних усилий.

Ингредиенты:

Фарш (любой: свиной, говяжий, куриный или смешанный) — 0,6-0,7 кг

Сильногазированная минеральная вода — 100 мл

Специи по вкусу (соль, перец, паприка, чеснок и т. д.)

Лимонный сок — 1 ст. л.

Растительное масло для жарки

Как приготовить сочные котлеты с минеральной водой:

Подготовка фарша. В глубокой миске смешайте фарш с газированной минеральной водой. Для этого сначала смешайте воду со специями и лимонным соком, чтобы специи лучше раскрыли свой вкус. Затем аккуратно влейте эту смесь в фарш и хорошо перемешайте. Оставьте фарш на 15-20 минут, чтобы он пропитался и стал более однородным. Формирование котлет. Сформируйте из фарша небольшие котлетки круглой или овальной формы. Если фарш слишком липкий, можно слегка смочить руки холодной водой. Жарка. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте котлеты с двух сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Чтобы котлеты не потеряли сочность, не пережаривайте их. Подача. Готовые котлеты можно подавать с любым гарниром по вашему вкусу: картофельным пюре, макаронами, рисом или свежими овощами.

Использование газированной минеральной воды в рецепте котлет — это отличный способ сделать их более сочными и мягкими. Углекислый газ в воде способствует образованию воздушных пузырьков в фарше, что делает готовые котлеты более нежными и воздушными. Кроме того, благодаря своей сочности, котлеты не требуют большого количества масла при жарке, что делает их менее жирными и более полезными.

Не бойтесь экспериментировать с добавлением различных специй и трав, чтобы создавать уникальные вкусовые сочетания. Приятного аппетита!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

