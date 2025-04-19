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Цены растут, спрос зашкаливает: это мясо снова становится №1 в России

2:11
Еда

В преддверии шашлычного сезона спрос на свинину традиционно растёт. По словам главы Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, цены начинают подниматься уже с конца апреля — в среднем на 6-8%. Это связано с завершением поста и началом пикников, когда розничные сети увеличивают наценки. Однако производители стараются сохранять цены стабильными: в противном случае склады быстро переполняются.

Шашлык на мангале
Фото: Adobe Stock by spyrakot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык на мангале

Главным выбором россиян для жарки на углях остаётся свиной ошейек - он сочный, с равномерным распределением жира и без сухожилий. Также востребованы карбонад, корейка, лопатка и окорок. Благодаря переходу к мясным и беконным породам свиней, современная свинина стала значительно менее жирной и полезнее для здоровья.

Цены и доступность

Несмотря на рост цен в целом, свинина дорожает медленнее других продуктов. В 2024 году рост составил 4-6% — ниже инфляции. Это сделало её особенно привлекательной для покупателей. В рационе россиян она уже заняла 40% от общего потребления мяса. С 2022 года свинина практически сравнялась в цене с курятиной.

На сегодняшний день Россия полностью обеспечивает себя свининой, при этом экспортируя излишки. Продукция уходит в Беларусь, Китай, Вьетнам, Сербию и другие страны. Причём половина объёмов — это субпродукты, не пользующиеся спросом внутри страны, но востребованные за рубежом. Благодаря этому производство стало почти безотходным.

Рост и поддержка отрасли

К 2030 году планируется увеличить производство ещё на 1 млн тонн в живом весе. Однако из-за высокой себестоимости и затрат на оборудование часть объёмов можно будет реализовать только при государственной поддержке. Ожидается возвращение льготных кредитов — именно они ранее позволили отрасли вырасти с нуля, сообщает URA.RU.

Уточнения

Свини́на - кулинарное и промышленное наименование мяса свиней. Второй по объёмам производства и потребления в мире вид мяса после мяса птицы.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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