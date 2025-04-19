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Считали отходами, а это новый суперфуд: работает лучше добавок из аптеки

1:32
Еда

Иногда природа прячет ценности там, где их совсем не ждёшь. Последнее открытие из мира гастрономии и науки — побочный продукт ферментации риса, который раньше считали мусором, теперь признан функциональным суперпродуктом с высоким питательным потенциалом.

Рисовая вода
Фото: krdicmedia.korean.go.kr by 국립국어원, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Рисовая вода

Речь идёт о побочном осадке, образующемся при производстве тапуя - традиционного филиппинского напитка на основе ферментированного риса. Этот осадок, известный как tapuya residue, обычно утилизировался. Но новое исследование показало: в нём скрыта высокая концентрация белка, антиоксидантов и фенольных соединений, благоприятных для организма.

Исследование, проведённое в Университете Лос-Баньос (Филиппины), доказало: остаток содержит соединения, способные снижать воспаление, бороться со свободными радикалами и даже способствовать омоложению клеток. По биохимическому составу он может конкурировать с многими признанными суперфудами.

Вдохновлённые результатами, учёные уже разрабатывают способы переработки этого побочного продукта в порошок или концентрат, пригодный для использования в функциональных напитках, батончиках, добавках и даже в косметике.

Переосмысление пищевых отходов — глобальный тренд. То, что ещё вчера считалось бесполезным, сегодня может стать частью устойчивого производства и новой культуры питания. Это не просто про еду — это про экологию, экономику и инновации.

Уточнения

Суперпища или "суперфуд" (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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