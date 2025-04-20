Секрет здорового пищеварения: как правильно есть куличи, чтобы избежать проблем

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Чрезмерное потребление куличей может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Врач-гастроэнтеролог, профессор РАН и заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Татьяна Строкова рекомендует есть куличи небольшими порциями в течение дня, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Фото: commons.wikimedia.org by Loyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кулич

По словам доктора, мучные изделия медленнее проходят через ЖКТ и влияют на микрофлору кишечника. Это может замедлить перистальтику и вызвать запоры у некоторых людей. А у тех, кто страдает аллергией на глютен, куличи могут спровоцировать метеоризм и диарею, сообщает Газета.Ru.

Врач подчёркивает, что важно соблюдать умеренность в питании.

"Рекомендации могут быть только общими — во всем должна быть умеренность. Есть кулич можно в течение дня, но небольшими порциями", — посоветовала Строкова.

По её словам, это поможет избежать проблем с пищеварением и сохранить здоровье.

Заболевания ЖКТ могут обостриться при несбалансированном питании. Сладкие изделия в небольшом количестве не вызывают проблем с пищеварением, но у тех, кто долго соблюдал строгие диеты, может возникнуть обострение. Однако чаще всего причиной проблем становится не употребление куличей, а жирная пища и наваристые блюда, добавила врач.

Уточнения

Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба.

