Рецепты из блокнота. Бабушкины щи: капуста, картошка и ничего лишнего

У каждого из нас есть запахи детства. Один из них — щи, которые томились на печи у бабушки.
Без кулинарных хитростей, без десятка специй — просто капуста, картошка и любовь. Щи, как символ уюта и домашнего тепла. Вот бабушкин вариант — тот самый, когда в доме праздник, а кастрюля на плите томится с самого утра.
Что нужно:
Как готовить
Сначала бульон. Мясо промыть, залить холодной водой и варить на слабом огне около 1,5–2 часов. Пенку — обязательно снимать. В конце положить лавровый лист и посолить.
Пока варится — нарезаем овощи: капусту — соломкой, картошку — кубиками. Когда мясо готово, достаём его, режем кусочками, возвращаем в кастрюлю. Добавляем картошку и капусту. Варим 15–20 минут.
Зажарка: на сковороде обжариваем мелко нарезанный лук и натёртую морковь. Добавляем томатную пасту, немного воды из бульона и тушим пару минут.
Отправляем зажарку в кастрюлю, пробуем на соль, перец. При желании — добавляем рубленый чеснок для лёгкой остринки.
Варим ещё 10 минут, выключаем и даём щам настояться — чем дольше, тем вкуснее.
Как подавать
Сметана, пучок свежей зелени, ржаной хлеб — и ложка, которая сама просится в тарелку. А ещё — крепкий горячий чай из заварочного чайника и тёплые разговоры за столом.
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