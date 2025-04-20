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Рецепты из блокнота. Бабушкины щи: капуста, картошка и ничего лишнего

1:58
Еда

У каждого из нас есть запахи детства. Один из них — щи, которые томились на печи у бабушки.

Щи из капусты
Фото: commons.wikimedia.org by Ostolob, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Щи из капусты

Без кулинарных хитростей, без десятка специй — просто капуста, картошка и любовь. Щи, как символ уюта и домашнего тепла. Вот бабушкин вариант — тот самый, когда в доме праздник, а кастрюля на плите томится с самого утра.

Что нужно:

  • Говядина на кости (или свинина) — 500–700 г
  • Капуста — 400–500 г
  • Картофель — 3–4 шт.
  • Морковь — 1
  • Лук — 1
  • Томатная паста — 3 ст. ложки
  • Чеснок — 2 зубчика (по желанию)
  • Лавровый лист, соль, перец, зелень — по вкусу
  • Растительное масло — для зажарки

Как готовить

Сначала бульон. Мясо промыть, залить холодной водой и варить на слабом огне около 1,5–2 часов. Пенку — обязательно снимать. В конце положить лавровый лист и посолить.

Пока варится — нарезаем овощи: капусту — соломкой, картошку — кубиками. Когда мясо готово, достаём его, режем кусочками, возвращаем в кастрюлю. Добавляем картошку и капусту. Варим 15–20 минут.

Зажарка: на сковороде обжариваем мелко нарезанный лук и натёртую морковь. Добавляем томатную пасту, немного воды из бульона и тушим пару минут.

Отправляем зажарку в кастрюлю, пробуем на соль, перец. При желании — добавляем рубленый чеснок для лёгкой остринки.

Варим ещё 10 минут, выключаем и даём щам настояться — чем дольше, тем вкуснее.

Как подавать

Сметана, пучок свежей зелени, ржаной хлеб — и ложка, которая сама просится в тарелку. А ещё — крепкий горячий чай из заварочного чайника и тёплые разговоры за столом.

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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