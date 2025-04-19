Тайны упаковки с филе: какие виды рыбы приносят здоровье, а какие — вред

Включение рыбы в рацион — одна из самых простых и эффективных стратегий для тех, кто заботится о здоровье. Это источник качественного белка, витаминов, минералов и незаменимых жиров, особенно Омега-3. В Бразилии, как и в мире, всё больше людей заменяют мясо рыбой, и спрос на неё стремительно растёт.
Лидером по потреблению стала тилапия, но на полках супермаркетов — десятки других вариантов. Что из этого действительно стоит есть?
Регулярное потребление рыбы помогает:
укрепить сердце и сосуды, снижая уровень "плохого" холестерина
поддерживать память и защищать мозг от нейродегенерации
улучшать усвоение кальция за счёт витамина D
снимать воспаления и снижать риск хронических заболеваний
Некоторые виды рыбы накапливают токсины из загрязнённой воды — ртуть, тяжёлые металлы, антибиотики. Особенно это касается хищных или выращенных в ненадлежащих условиях видов.
Сёмга (дикого происхождения): богата Омега-3, витамином D и белком
Сардины: доступны, богаты кальцием и витамином B12
Форель: альтернатива сёмге, с высоким содержанием Омега-3
Свежий тунец: полезен, но только в умеренных количествах
Тилапия (из проверенных хозяйств): нежирный белок и сбалансированный жир
Амазонские виды (тамбаки, пиараруку): питательные и с низким риском загрязнения
Акула (касон): рекордсмен по накоплению ртути
Меч-рыба: долгоживущий вид с высоким содержанием токсинов
Консервированный тунец: удобен, но часто содержит много ртути (особенно белый тунец)
Свежесть: прозрачные глаза, упругая мякоть, нейтральный запах
Происхождение: доверяйте продавцам с надёжной репутацией
Упаковка: на замороженной рыбе — чёткая маркировка и срок годности
Тиля́пии или тила́пии (лат. Tilapia) — обобщённое устаревшее название для нескольких сотен видов рыб, относящихся к разным родам семейства цихлид.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почти треть россиян (31,6%) проведет майские на даче ради уединения и шашлыков. Опрос выявил атрибуты дачи мечты: дом, плодовые деревья и мангал.