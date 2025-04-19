Тайны упаковки с филе: какие виды рыбы приносят здоровье, а какие — вред

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Включение рыбы в рацион — одна из самых простых и эффективных стратегий для тех, кто заботится о здоровье. Это источник качественного белка, витаминов, минералов и незаменимых жиров, особенно Омега-3. В Бразилии, как и в мире, всё больше людей заменяют мясо рыбой, и спрос на неё стремительно растёт.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grabowski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сардины

Лидером по потреблению стала тилапия, но на полках супермаркетов — десятки других вариантов. Что из этого действительно стоит есть?

Польза, подтверждённая наукой

Регулярное потребление рыбы помогает:

укрепить сердце и сосуды, снижая уровень "плохого" холестерина

поддерживать память и защищать мозг от нейродегенерации

улучшать усвоение кальция за счёт витамина D

снимать воспаления и снижать риск хронических заболеваний

Но есть и подводные камни

Некоторые виды рыбы накапливают токсины из загрязнённой воды — ртуть, тяжёлые металлы, антибиотики. Особенно это касается хищных или выращенных в ненадлежащих условиях видов.

Что стоит включить в рацион

Сёмга (дикого происхождения): богата Омега-3, витамином D и белком

Сардины: доступны, богаты кальцием и витамином B12

Форель: альтернатива сёмге, с высоким содержанием Омега-3

Свежий тунец: полезен, но только в умеренных количествах

Тилапия (из проверенных хозяйств): нежирный белок и сбалансированный жир

Амазонские виды (тамбаки, пиараруку): питательные и с низким риском загрязнения

Рыба, с которой стоит быть осторожным

Акула (касон): рекордсмен по накоплению ртути

Меч-рыба: долгоживущий вид с высоким содержанием токсинов

Консервированный тунец: удобен, но часто содержит много ртути (особенно белый тунец)

Как выбрать качественную рыбу

Свежесть: прозрачные глаза, упругая мякоть, нейтральный запах

Происхождение: доверяйте продавцам с надёжной репутацией

Упаковка: на замороженной рыбе — чёткая маркировка и срок годности

Уточнения

Тиля́пии или тила́пии (лат. Tilapia) — обобщённое устаревшее название для нескольких сотен видов рыб, относящихся к разным родам семейства цихлид.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.