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Тайны упаковки с филе: какие виды рыбы приносят здоровье, а какие — вред

2:09
Еда

Включение рыбы в рацион — одна из самых простых и эффективных стратегий для тех, кто заботится о здоровье. Это источник качественного белка, витаминов, минералов и незаменимых жиров, особенно Омега-3. В Бразилии, как и в мире, всё больше людей заменяют мясо рыбой, и спрос на неё стремительно растёт.

сардины
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grabowski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
сардины

Лидером по потреблению стала тилапия, но на полках супермаркетов — десятки других вариантов. Что из этого действительно стоит есть?

Польза, подтверждённая наукой

Регулярное потребление рыбы помогает:

  • укрепить сердце и сосуды, снижая уровень "плохого" холестерина

  • поддерживать память и защищать мозг от нейродегенерации

  • улучшать усвоение кальция за счёт витамина D

  • снимать воспаления и снижать риск хронических заболеваний

Но есть и подводные камни

Некоторые виды рыбы накапливают токсины из загрязнённой воды — ртуть, тяжёлые металлы, антибиотики. Особенно это касается хищных или выращенных в ненадлежащих условиях видов.

Что стоит включить в рацион

  • Сёмга (дикого происхождения): богата Омега-3, витамином D и белком

  • Сардины: доступны, богаты кальцием и витамином B12

  • Форель: альтернатива сёмге, с высоким содержанием Омега-3

  • Свежий тунец: полезен, но только в умеренных количествах

  • Тилапия (из проверенных хозяйств): нежирный белок и сбалансированный жир

  • Амазонские виды (тамбаки, пиараруку): питательные и с низким риском загрязнения

Рыба, с которой стоит быть осторожным

  • Акула (касон): рекордсмен по накоплению ртути

  • Меч-рыба: долгоживущий вид с высоким содержанием токсинов

  • Консервированный тунец: удобен, но часто содержит много ртути (особенно белый тунец)

Как выбрать качественную рыбу

  • Свежесть: прозрачные глаза, упругая мякоть, нейтральный запах

  • Происхождение: доверяйте продавцам с надёжной репутацией

  • Упаковка: на замороженной рыбе — чёткая маркировка и срок годности

Уточнения

Тиля́пии или тила́пии (лат. Tilapia) — обобщённое устаревшее название для нескольких сотен видов рыб, относящихся к разным родам семейства цихлид.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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