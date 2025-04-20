Герметичность и сохранение витаминов: почему консервы могут быть полезнее, чем вы думаете

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Заведующая лабораторией ВНИИ технологии консервирования Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова Наталья Посокина поделилась важными сведениями о преимуществах консервирования продуктов.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Овощные консервы

По её словам, этот метод позволяет не только сохранить естественные вкусовые качества пищи, но и минимизировать потерю полезных веществ.

Эксперт отметила, что при грамотной технологии консервации потери витаминов и других нутриентов могут быть даже меньше, чем при традиционных способах приготовления, таких как варка и жарка.

Жарка, например, часто приводит к окислению жиров и разрушению витаминов из-за воздействия высоких температур и контакта с воздухом. В отличие от этого, консервированные продукты герметично упаковываются и подвергаются щадящей термической обработке, что замедляет процессы разрушения полезных веществ, пишет Газета.Ru.

"Некоторые компоненты готовых консервированных блюд, — такие как морковь или лук, — действительно могут предварительно обжариваться. Это необходимо для того, чтобы сохранить вкус, который ожидает потребитель", — пояснила Посокина.

Однако после консервации продукты изолируются от воздуха, что снижает скорость их окисления, добавила она.

Технолог подчеркнула, что консервация позволяет жителям России круглый год наслаждаться тропическими и сезонными фруктами, такими как персики, манго и ананасы. Это особенно важно для северных регионов, где доступ к свежим продуктам ограничен.

Кроме того, Наталья Посокина отметила, что добавление сиропа в консервированные фрукты не меняет их натуральность. Цель сиропа — сохранение природной текстуры и вкуса продукта, а не изменение его состава и увеличение содержания сахара.

Уточнения

Консе́рвы (от лат. conservo — сохраняю) — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.



