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Луковые кольца в кляре: секретный рецепт, который покорит любого гурмана

1:50
Еда

Луковые кольца в кляре — это блюдо, которое завоевало популярность благодаря своему изысканному вкусу и простоте приготовления. Хрустящая корочка и нежная сердцевина создают неповторимый вкусовой букет. Этот рецепт идеально подходит для быстрого перекуса или как дополнение к основному блюду.

Луковые кольца
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луковые кольца

Ингредиенты:

  • 3 крупные луковицы;
  • 2 яйца;
  • 100 г сметаны;
  • 100 г муки;
  • соль и черный молотый перец по вкусу;
  • растительное масло для фритюра.

Приготовление:

  1. Очистите луковицы от шелухи.
  2. Нарежьте лук на кольца толщиной около 1 см. Разделите кольца.
  3. Чтобы убрать горечь, обдайте кольца кипятком, затем сразу же погрузите в холодную воду. Это бланширование сделает лук мягче и нежнее.
  4. Приготовление кляра: в глубокой миске взбейте яйца до однородности. Добавьте муку, сметану, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешайте до получения гладкого теста без комочков. По желанию, для остроты добавьте горчицу или натертый сыр.
  5. Нагрейте растительное масло до 180°C в глубокой сковороде или фритюрнице.
  6. Обваляйте каждое луковое кольцо в муке, затем окуните в кляр.
  7. Жарьте кольца небольшими партиями, чтобы масло не остывало. Жарьте луковые кольца до золотистой корочки (обычно 2–3 минуты с каждой стороны).
  8. Извлеките кольца из масла с помощью шумовки или щипцов. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Луковые кольца в кляре готовы! Подавайте их горячими с любимым соусом, например, кетчупом или чесночным айоли.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

Луковые кольца также французские жареные луковые кольца (англ. onion ring, French fried onion ring) — закуска или гарнир в британской и американской кухне. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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