Луковые кольца в кляре: секретный рецепт, который покорит любого гурмана

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Луковые кольца в кляре — это блюдо, которое завоевало популярность благодаря своему изысканному вкусу и простоте приготовления. Хрустящая корочка и нежная сердцевина создают неповторимый вкусовой букет. Этот рецепт идеально подходит для быстрого перекуса или как дополнение к основному блюду.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луковые кольца

Ингредиенты:

3 крупные луковицы;

2 яйца;

100 г сметаны;

100 г муки;

соль и черный молотый перец по вкусу;

растительное масло для фритюра.

Приготовление:

Очистите луковицы от шелухи. Нарежьте лук на кольца толщиной около 1 см. Разделите кольца. Чтобы убрать горечь, обдайте кольца кипятком, затем сразу же погрузите в холодную воду. Это бланширование сделает лук мягче и нежнее. Приготовление кляра: в глубокой миске взбейте яйца до однородности. Добавьте муку, сметану, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешайте до получения гладкого теста без комочков. По желанию, для остроты добавьте горчицу или натертый сыр. Нагрейте растительное масло до 180°C в глубокой сковороде или фритюрнице. Обваляйте каждое луковое кольцо в муке, затем окуните в кляр. Жарьте кольца небольшими партиями, чтобы масло не остывало. Жарьте луковые кольца до золотистой корочки (обычно 2–3 минуты с каждой стороны). Извлеките кольца из масла с помощью шумовки или щипцов. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Луковые кольца в кляре готовы! Подавайте их горячими с любимым соусом, например, кетчупом или чесночным айоли.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.



Луковые кольца также французские жареные луковые кольца (англ. onion ring, French fried onion ring) — закуска или гарнир в британской и американской кухне.

