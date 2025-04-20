Луковые кольца в кляре: секретный рецепт, который покорит любого гурмана

Луковые кольца в кляре — это блюдо, которое завоевало популярность благодаря своему изысканному вкусу и простоте приготовления. Хрустящая корочка и нежная сердцевина создают неповторимый вкусовой букет. Этот рецепт идеально подходит для быстрого перекуса или как дополнение к основному блюду.
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Луковые кольца
Ингредиенты:
3 крупные луковицы;
2 яйца;
100 г сметаны;
100 г муки;
соль и черный молотый перец по вкусу;
растительное масло для фритюра.
Приготовление:
Очистите луковицы от шелухи.
Нарежьте лук на кольца толщиной около 1 см. Разделите кольца.
Чтобы убрать горечь, обдайте кольца кипятком, затем сразу же погрузите в холодную воду. Это бланширование сделает лук мягче и нежнее.
Приготовление кляра: в глубокой миске взбейте яйца до однородности. Добавьте муку, сметану, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешайте до получения гладкого теста без комочков. По желанию, для остроты добавьте горчицу или натертый сыр.
Нагрейте растительное масло до 180°C в глубокой сковороде или фритюрнице.
Обваляйте каждое луковое кольцо в муке, затем окуните в кляр.
Жарьте кольца небольшими партиями, чтобы масло не остывало. Жарьте луковые кольца до золотистой корочки (обычно 2–3 минуты с каждой стороны).
Извлеките кольца из масла с помощью шумовки или щипцов. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Луковые кольца в кляре готовы! Подавайте их горячими с любимым соусом, например, кетчупом или чесночным айоли.
Уточнения
Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.
Луковые кольца также французские жареные луковые кольца (англ. onion ring, French fried onion ring) — закуска или гарнир в британской и американской кухне.