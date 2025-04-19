Ваши сделки и планы разрушаются из-за этой мелочи между приёмами пищи

Принимать важные решения на пустой желудок — не лучшая идея. Даже пара ложек супа или банан могут изменить ход событий. Учёные всё чаще говорят о том, что питание напрямую влияет на когнитивные функции и способность здраво оценивать ситуацию.
Исследование психологов из Университета Данди (Шотландия) показало: люди, которые принимали решения в состоянии голода, склонны выбирать мгновенную, но менее ценную награду, игнорируя более выгодные предложения, доступные позже. Это связано с тем, что голод фокусирует нас на настоящем моменте и снижает способность к стратегическому мышлению.
На процесс принятия решений влияет уровень серотонина - нейромедиатора, отвечающего за настроение и сдержанность. Его дефицит приводит к раздражительности, импульсивности и снижению критического мышления. А для выработки серотонина нужен триптофан - аминокислота, которую организм может получить только с пищей.
Между приёмами пищи уровень триптофана падает, и это может сказаться даже на таких решениях, как покупка машины или выбор работы.
Вот продукты, богатые триптофаном, которые помогут мозгу работать стабильнее:
куриный бульон
тёмный шоколад
говядина и баранина
молочные продукты
орехи и семена
бананы
тунец и другие жирные рыбы
морепродукты (например, мидии)
продукты из сои
Даже небольшой перекус может помочь избежать спонтанных ошибок. Поэтому, прежде чем подписывать договор, менять работу или делать крупную покупку — поешьте. Это не банальность, а биологическая необходимость, сообщает MedPulse.
Триптофа́н (β-(β-индолил)-α-аминопропионовая кислота, сокр.: Три, Трп, Trp, W) — ароматическая альфа-аминокислота.
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