Ваши сделки и планы разрушаются из-за этой мелочи между приёмами пищи

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Принимать важные решения на пустой желудок — не лучшая идея. Даже пара ложек супа или банан могут изменить ход событий. Учёные всё чаще говорят о том, что питание напрямую влияет на когнитивные функции и способность здраво оценивать ситуацию.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тошнота

Исследование психологов из Университета Данди (Шотландия) показало: люди, которые принимали решения в состоянии голода, склонны выбирать мгновенную, но менее ценную награду, игнорируя более выгодные предложения, доступные позже. Это связано с тем, что голод фокусирует нас на настоящем моменте и снижает способность к стратегическому мышлению.

Почему так происходит

На процесс принятия решений влияет уровень серотонина - нейромедиатора, отвечающего за настроение и сдержанность. Его дефицит приводит к раздражительности, импульсивности и снижению критического мышления. А для выработки серотонина нужен триптофан - аминокислота, которую организм может получить только с пищей.

Между приёмами пищи уровень триптофана падает, и это может сказаться даже на таких решениях, как покупка машины или выбор работы.

Что съесть перед важным шагом

Вот продукты, богатые триптофаном, которые помогут мозгу работать стабильнее:

куриный бульон

тёмный шоколад

говядина и баранина

молочные продукты

орехи и семена

бананы

тунец и другие жирные рыбы

морепродукты (например, мидии)

продукты из сои

Даже небольшой перекус может помочь избежать спонтанных ошибок. Поэтому, прежде чем подписывать договор, менять работу или делать крупную покупку — поешьте. Это не банальность, а биологическая необходимость, сообщает MedPulse.

Уточнения

Триптофа́н (β-(β-индолил)-α-аминопропионовая кислота, сокр.: Три, Трп, Trp, W) — ароматическая альфа-аминокислота.



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