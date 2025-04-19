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Аннона с душой: яркий аромат, глубокие корни и будущее под вопросом

2:39
Еда

Annona crassiflora, известная в Бразилии под народным именем мароло, — это не просто экзотический фрукт. Это часть культурного кода регионов Серрадо, где аромат этой анноны ассоциируется с домом, традициями и детством.

Аннона чешуйчатая
Фото: commons.wikimedia.org by Gevorg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Аннона чешуйчатая

Плод относится к семейству анноновых, как и гравиола, и наиболее широко распространён в центральной и юго-восточной Бразилии. В городе Парагуаcу (штат Минас-Жерайс) он стал символом локальной идентичности. Здесь аннона не просто продукт, а часть истории: её изображение украшает герб города, а одно из сообществ носит прозвище "маролейру" — раньше пренебрежительное, а сегодня — предмет гордости.

Вкус, форма и особенности

Мякоть анноны светло-жёлтая, мягкая и сладкая, с ярким ароматом и тонкими землянистыми нотками. Снаружи плод покрыт короткими волосками, исчезающими при созревании. Цветки раскрываются ночью, выделяют тепло и привлекают жуков-опылителей. Это один из немногих известных термогенных цветков.

Аннона адаптирована к бедным, кислым почвам и отлично чувствует себя в условиях тропического климата. Дерево достигает 4-8 метров в высоту и начинает плодоносить через 4-5 лет. Саженцы рекомендуется высаживать в начале сезона дождей.

В кулинарии и быту

Местные повара превращают аннону в ликёры, джемы, пироги, мороженое и йогурты. В Парагуаcу из поколения в поколение передаются семейные рецепты с мароло — от простых десертов до праздничных угощений.

Польза и осторожность

Плод богат витаминами A, C, E и группы B, а также минералами и клетчаткой. В народной медицине листья и семена применяют при ревматизме, кожных заболеваниях и проблемах с пищеварением. Однако ботаники предупреждают: часть растения может быть токсична, и её лечебное использование требует осторожности.

Под угрозой исчезновения

Хотя Annona crassiflora пока не признана исчезающим видом, разрушение экосистемы Серрадо, отсутствие государственной поддержки и неразвитость коммерческих плантаций ставят её под угрозу. Сбор плодов всё ещё носит дикий, экстенсивный характер.

Тем не менее, исследования показывают: при должной поддержке аннона может стать экономически значимой культурой для локальных сообществ, совмещая биоразнообразие с гастрономической ценностью.

Уточнения

Анно́на (лат. Annona) — обширный род двудольных цветковых растений, входящий в семейство Анноновые (Annonaceae).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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