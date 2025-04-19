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От винегрета до компота: неделя в советской столовой

1:55
Еда

Советская столовая — это не просто место, где ели. Это был настоящий ритуал: подносы, алюминиевые столовые приборы, добротный запах котлет и звенящая очередь за пюре с подливкой.

Школьная столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Школьная столовая

Неделя в такой столовой могла дать полное представление о гастрономии страны: от кислого винегрета до сладкого компота из сухофруктов.

Понедельник

На первое — борщ. Классический, с капустой и ложкой сметаны. Второе — пюре с котлетой, подлива, как положено, сверху. На третье — компот и кусок хлеба. Просто, сытно, душевно.

Вторник

Суп с лапшой — домашний, жирный, с морковкой. А потом гречка с печёнкой, может, не любимое всеми блюдо, но питательное. Кисель — густой, почти как желе.

Среда

Щи с квашеной капустой и ложкой сметаны. Перловка с тушёнкой — армейская классика. На десерт — булочка с повидлом.

Четверг

Гороховый суп — ароматный, с дымком. Макароны по-флотски на второе, и, конечно, компот — куда же без него.

Пятница

Рассольник с перловкой, горячий и солоноватый. Рис с рыбной котлетой. На сладкое — запеканка с творогом и изюмом.

Суббота

Праздничное меню: харчо или солянка, а на второе — отбивная с картошкой по-деревенски. Узвар вместо компота и, если повезёт, пирожок с мясом.

Воскресенье

Столовая отдыхает — зато есть повод вспомнить всё съеденное за неделю и поблагодарить поварих, что с утра до вечера по ГОСТу создавали простую, но вкусную еду.

Столовая СССР — это гастрономический калейдоскоп, где еда была понятной, сытной и удивительно душевной. В каждом блюде — немного заботы, немного строгости и много воспоминаний.

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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