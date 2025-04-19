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ТОП-5 блюд на обед от бабушек СССР

2:17
Еда

Есть что-то особенное в бабушкиной кухне. Это не просто еда — это аромат детства, вкус заботы и атмосфера неспешных обедов на кухне с вышитыми занавесками.

Борщ
Фото: commons.wikimedia.org by Кулинар1952, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Борщ

В СССР еда была простой, но сытной, и каждая хозяйка умела из ничего сделать праздник. Вот ТОП-5 обеденных блюд, которые точно варились, тушились и жарились в миллионах советских квартир.

1. Борщ с пампушками

Культовое первое блюдо. Густой, насыщенный борщ на мясном бульоне со свёклой, капустой, картошкой и ароматной зажаркой. Подаётся с ложкой сметаны и чесночными пампушками — кто пробовал, тот знает, что лучше супа не сыскать.

2. Котлеты с картофельным пюре

Без этих котлет не обходился ни один обед. Хрустящая корочка, сочная серединка, чуть хрустит лук — и всё это рядом с пушистым пюре с маслом. Рядом — маринованный огурец или квашеная капуста. Просто, но гениально.

3. Щи из квашеной капусты

"Щи да каша — пища наша", как говорили в народе. Эти щи имели яркий кисловатый вкус, варились не спеша, насыщались ароматами лаврового листа и копчёностей. Особенно хороши на второй день!

4. Плов по-домашнему

Советский плов — это адаптированная версия восточного блюда: рис, морковь, лук, мясо и минимум приправ. Иногда бабушки добавляли чеснок — получалось по-домашнему сытно и уютно.

5. Макароны по-флотски

Спасение в любой день! Макароны, обжаренные с фаршем и луком, могли накормить целую семью. Порой сверху добавлялся кетчуп или томатная паста, и всё это щедро сдабривалось чёрным перцем.

Блюда из детства не просто утоляют голод — они возвращают в то время, когда всё было немного проще. Где за обеденным столом обсуждали новости, резали хлеб "восьмёрочкой", а в чайнике тихо пыхтела заварка. Попробуйте приготовить что-нибудь из этого списка — и пусть на вашей кухне снова пахнет бабушкиной заботой.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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