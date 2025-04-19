Меню на двоих: что можно было заказать в ресторане СССР на 10 рублей

В СССР поход в ресторан был событием — не будничной рутиной, а настоящим поводом надеть лучшее платье или выгладить белую рубашку.
Рестораны были не на каждом углу, и даже в них ощущалась строгость эпохи: хрусталь, официанты в пиджаках, аккуратные меню и "живой уголок" с аккордеонистом.
10 рублей в кошельке? На те времена это был весьма солидный бюджет. За такие деньги двое могли устроить себе небольшой праздник — с тремя блюдами, напитками и даже десертом. Что же могли выбрать влюблённые, друзья или семейная пара, зашедшие на огонёк в советский ресторан?
Меню на двоих (примерно на 10 рублей)
Первое:
Тот самый наваристый, с капустой, свёклой и говядиной. Подавался горячим, с запахом чесночной зажарки.
Второе:
Пюре — как дома. Котлета — сочная, хрустящая. А салат в тонком фарфоровом блюдце, украшенный веточкой укропа.
Напитки:
Тот самый компот, терпкий, густой. А "Три звезды" — крепко, но по-праздничному.
Десерт:
Пломбир был настоящим — густым и молочным, а "Картошка" — символ всего детства.
Общий счёт — 8 руб. 16 коп.
Остаток — 1 рубль 84 копейки. На них можно было оставить "в благодарность", или зайти потом в кино на "Москва слезам не верит".
Такой обед в ресторане СССР — это не просто про еду. Это про атмосферу: лёгкий шум голосов, звуки фортепиано, белые скатерти и официант с подносом, будто из кино. И пусть блюда были простыми, вкус в них был настоящий, как сама жизнь в те времена — без излишеств, но с душой.
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