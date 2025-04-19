Меню на двоих: что можно было заказать в ресторане СССР на 10 рублей

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

В СССР поход в ресторан был событием — не будничной рутиной, а настоящим поводом надеть лучшее платье или выгладить белую рубашку.

Фото: web.archive.org by Michelle Maria, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ресторан

Рестораны были не на каждом углу, и даже в них ощущалась строгость эпохи: хрусталь, официанты в пиджаках, аккуратные меню и "живой уголок" с аккордеонистом.

10 рублей в кошельке? На те времена это был весьма солидный бюджет. За такие деньги двое могли устроить себе небольшой праздник — с тремя блюдами, напитками и даже десертом. Что же могли выбрать влюблённые, друзья или семейная пара, зашедшие на огонёк в советский ресторан?

Меню на двоих (примерно на 10 рублей)

Первое:

Борщ с мясом и сметаной — 45 коп. x 2 = 0,90

Хлеб ржаной — 5 коп. x 2 = 0,10

Тот самый наваристый, с капустой, свёклой и говядиной. Подавался горячим, с запахом чесночной зажарки.

Второе:

Котлета "Пожарская" с картофельным пюре — 1,10

Жаркое по-домашнему с телятиной и овощами — 1,20

Салат "Столичный" (аналог оливье) — 40 коп. x 2 = 0,80

Пюре — как дома. Котлета — сочная, хрустящая. А салат в тонком фарфоровом блюдце, украшенный веточкой укропа.

Напитки:

Компот из сухофруктов — 20 коп. x 2 = 0,40

100 г коньяка "Три звезды" — 2,50

Минеральная вода "Боржоми" — 30 коп.

Тот самый компот, терпкий, густой. А "Три звезды" — крепко, но по-праздничному.

Десерт:

Мороженое пломбир с вишнёвым вареньем — 25 коп. x 2 = 0,50

Пирожное "Картошка" — 18 коп. x 2 = 0,36

Пломбир был настоящим — густым и молочным, а "Картошка" — символ всего детства.

Общий счёт — 8 руб. 16 коп.

Остаток — 1 рубль 84 копейки. На них можно было оставить "в благодарность", или зайти потом в кино на "Москва слезам не верит".

Такой обед в ресторане СССР — это не просто про еду. Это про атмосферу: лёгкий шум голосов, звуки фортепиано, белые скатерти и официант с подносом, будто из кино. И пусть блюда были простыми, вкус в них был настоящий, как сама жизнь в те времена — без излишеств, но с душой.