ТОП бабушкиных рецептов СССР. Пюре с подливкой: простота, которая согревала

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Это не просто картофель и мука. Это — тепло бабушкиной кухни, запах жареного лука и тот самый вкус, который возвращает в детство.

Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофельное пюре с жареным луком

Когда с мороза заходишь домой, а на плите — кастрюля с пюре, и рядом сковорода, где шипит подливка… В СССР умели готовить просто, но с душой.

Ингредиенты (почти по ГОСТу, но с любовью):

Картофель — 5-6 штук

Молоко — 100 мл

Масло сливочное — щедрая ложка

Лук репчатый — 1 крупная головка

Мука — 1,5 ст. ложки

Вода или бульон — 200 мл

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовили пюре

Картошку чистили, варили до мягкости. Затем растирали вручную — никакого блендера! Добавляли горячее молоко и масло. Главное — не жалеть последнего. Получалось пюре: воздушное, гладкое и с тем самым вкусом, который даже в столовой казался домашним.

Как готовили подливку

На сковороде обжаривался лук до золотистости. Затем — мука, ещё немного обжарки, и туда — вода или мясной бульон. Получался густой соус, иногда с кусочками фарша или тушёнки. Запах — на весь подъезд. Подливку выливали щедро, чтобы в каждой ложке была и нежность, и вкус.

Почему это блюдо стало символом

Пюре с подливкой было везде:

в столовых заводов и школ

в гостях у бабушки

в поездах дальнего следования

на обед в обычный вторник, когда в доме пахло уютом

Это еда без пафоса, но с характером. Такая, что и без мяса вкусно, и с тушёнкой — праздник.

Пюре с подливкой — это как плед из вкуса. Тёплый, родной и понятный. И сегодня, если захочется согреться — не ищи сложных рецептов. Просто отвари картошку, зажарь лук и вспомни, как готовила бабушка. Всё гениальное — просто. Особенно в СССР.