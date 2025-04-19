Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не верите в золу и яичную скорлупу? Ваши помидоры не простят этого
Упругие мышцы, лёгкие движения, ноль боли — и всё это благодаря 7 минутам в начале тренировки
Умный дом не любит лентяев? Или наоборот — он их главный союзник
Боярская удивила спорным мнением об изменах: психолог Самбурский нашёл этому простое объяснение
Ночной перекус, который не добавляет килограммы — и ещё помогает быстрее заснуть
Механика в прошлом, но привычка осталась: когда левая нога становится врагом автомобиля
550 тысяч за сезон: кто и как зарабатывает на аренде квартир у моря
Только 1 шанс из 100: самая редкая кошка в мире может жить у вас дома
Швейная промышленность на грани: 25% предприятий могут закрыться в 2025 году — вот почему это происходит

ТОП бабушкиных рецептов СССР. Пюре с подливкой: простота, которая согревала

2:01
Еда

Это не просто картофель и мука. Это — тепло бабушкиной кухни, запах жареного лука и тот самый вкус, который возвращает в детство.

Картофельное пюре с жареным луком
Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофельное пюре с жареным луком

Когда с мороза заходишь домой, а на плите — кастрюля с пюре, и рядом сковорода, где шипит подливка… В СССР умели готовить просто, но с душой.

Ингредиенты (почти по ГОСТу, но с любовью):

  • Картофель — 5-6 штук
  • Молоко — 100 мл
  • Масло сливочное — щедрая ложка
  • Лук репчатый — 1 крупная головка
  • Мука — 1,5 ст. ложки
  • Вода или бульон — 200 мл
  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовили пюре

Картошку чистили, варили до мягкости. Затем растирали вручную — никакого блендера! Добавляли горячее молоко и масло. Главное — не жалеть последнего. Получалось пюре: воздушное, гладкое и с тем самым вкусом, который даже в столовой казался домашним.

Как готовили подливку

На сковороде обжаривался лук до золотистости. Затем — мука, ещё немного обжарки, и туда — вода или мясной бульон. Получался густой соус, иногда с кусочками фарша или тушёнки. Запах — на весь подъезд. Подливку выливали щедро, чтобы в каждой ложке была и нежность, и вкус.

Почему это блюдо стало символом

Пюре с подливкой было везде:

  • в столовых заводов и школ
  • в гостях у бабушки
  • в поездах дальнего следования
  • на обед в обычный вторник, когда в доме пахло уютом

Это еда без пафоса, но с характером. Такая, что и без мяса вкусно, и с тушёнкой — праздник.

Пюре с подливкой — это как плед из вкуса. Тёплый, родной и понятный. И сегодня, если захочется согреться — не ищи сложных рецептов. Просто отвари картошку, зажарь лук и вспомни, как готовила бабушка. Всё гениальное — просто. Особенно в СССР.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки
Недвижимость
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки Аудио 
Популярное
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче

Почти треть россиян (31,6%) проведет майские на даче ради уединения и шашлыков. Опрос выявил атрибуты дачи мечты: дом, плодовые деревья и мангал.

Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Сводка с фронта: США больше не будут поддерживать Киев, Запад думает признать Крым Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Последние материалы
Ночной перекус, который не добавляет килограммы — и ещё помогает быстрее заснуть
Механика в прошлом, но привычка осталась: когда левая нога становится врагом автомобиля
550 тысяч за сезон: кто и как зарабатывает на аренде квартир у моря
Только 1 шанс из 100: самая редкая кошка в мире может жить у вас дома
Швейная промышленность на грани: 25% предприятий могут закрыться в 2025 году — вот почему это происходит
Ароматы против переедания: почему масла мяты и лимона — ваш ключ к стройности
Генетика, воспитание или окрас: как по цвету шерсти предугадать характер кошки
Советские ЗИЛы: от армии до коммуналки
Прокачай свой возраст: эти продукты — твои главные союзники против старости
Один сеанс с кошкой — и вы спокойнее без таблеток
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.