ТОП бабушкиных рецептов СССР. Пюре с подливкой: простота, которая согревала

Это не просто картофель и мука. Это — тепло бабушкиной кухни, запах жареного лука и тот самый вкус, который возвращает в детство.
Когда с мороза заходишь домой, а на плите — кастрюля с пюре, и рядом сковорода, где шипит подливка… В СССР умели готовить просто, но с душой.
Ингредиенты (почти по ГОСТу, но с любовью):
Как готовили пюре
Картошку чистили, варили до мягкости. Затем растирали вручную — никакого блендера! Добавляли горячее молоко и масло. Главное — не жалеть последнего. Получалось пюре: воздушное, гладкое и с тем самым вкусом, который даже в столовой казался домашним.
Как готовили подливку
На сковороде обжаривался лук до золотистости. Затем — мука, ещё немного обжарки, и туда — вода или мясной бульон. Получался густой соус, иногда с кусочками фарша или тушёнки. Запах — на весь подъезд. Подливку выливали щедро, чтобы в каждой ложке была и нежность, и вкус.
Почему это блюдо стало символом
Пюре с подливкой было везде:
Это еда без пафоса, но с характером. Такая, что и без мяса вкусно, и с тушёнкой — праздник.
Пюре с подливкой — это как плед из вкуса. Тёплый, родной и понятный. И сегодня, если захочется согреться — не ищи сложных рецептов. Просто отвари картошку, зажарь лук и вспомни, как готовила бабушка. Всё гениальное — просто. Особенно в СССР.
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