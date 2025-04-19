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Вагон-ресторан: советский люкс с котлетой и пюре

1:46
Еда

В СССР поездка на поезде — это не просто передвижение, а целое событие. А если удавалось заглянуть в вагон-ресторан — считай, попал в мир почти люксового угощения.

Вагон-ресторан
Фото: commons.wikimedia.org by Marianne Casamance, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вагон-ресторан

Пахло жареным, гремела посуда, а официант в белой рубашке выносил тебе котлету с пюре, как в настоящем ресторане, только с видом на бескрайние поля.

Атмосфера: между романтикой и реальностью

Оформление — минимум декора: шторы, скатерти, табуретки, иногда цветы в пластиковых вазах, чаще — запах комбинированный: от борща до одеколона "Тройной". Но всё это вместе создавало особую магию путешествия.

Окна дрожат, поезд стучит, а ты ешь — как в ресторане. С ножом и вилкой. За столиком с незнакомцем, который уже рассказал тебе всю жизнь.

Меню, которое помнят все

  • Ничего изысканного — но всё было вкусно и сытно:
  • Котлета по-домашнему с пюре
  • Борщ или рассольник с куском чёрного хлеба
  • Гуляш с гречкой
  • Компот из сухофруктов или чай в гранёном стакане в подстаканнике
  • Иногда — рыбные консервы и батон с маслом

Цены были выше, чем в обычной столовой, но зато эмоции — дороже.

Зачем туда шли?

Чтобы перекусить — понятно. Но чаще — за ощущением уюта в дороге. Поговорить, услышать чужие истории, почувствовать себя чуть ближе к отпуску или командировке.

И конечно — чтобы сделать паузу между станциями.

Советский вагон-ресторан — это ностальгия по неторопливому времени, по кипятку в чайнике, по официанту с хмурым лицом, но тёплой котлетой на тарелке. Это был почти ресторан. Но настоящий — по ощущениям.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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