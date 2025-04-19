Салат Оливье по цене булки: гастрономия советской эпохи

Он был королём застолий, мечтой обильного праздника и деликатесом, доступным даже на скромную зарплату.
В Советском Союзе к еде относились серьёзно. Особенно к праздничной. Если на столе стоял салат Оливье — значит, дело важное. Новый год, день рождения, приезд тёти из Волгограда.
Но мало кто сегодня помнит, что в 70-80-х Оливье можно было купить в гастрономе… по цене буханки хлеба. Не шутка, а гастрономическая правда.
Что входило в советский Оливье?
Никакого авокадо, креветок и рукколы. Зато всё строго по ГОСТу. И, как ни странно, на вкус — как объятие бабушки.
Оливье в продаже — как символ доступности праздника
Во многих гастрономах салаты выкладывались в витрины под стеклом. Металлической лопаткой продавщица отмеряла порцию — 200 или 400 гр, заворачивала в пергамент.
Цена? В 1982 году — около 20 копеек за 100 грамм.
Ровно как и батон нарезной. То есть салат-царь стоил, как хлеб.
Где брали ингредиенты?
Почему мы его так любили?
Потому что он был вкусным и сытным. И ассоциировался с застольем, когда на столе всё "нарезано", звенят бокалы, звучит тост.
Салат Оливье — это не просто блюдо. Это настроение. Праздник без понтов, вкус без изысков и уют, который не купишь в магазине. В СССР за пару рублей можно было купить килограмм Оливье и чувствовать себя самым счастливым человеком в хрущёвке. Сейчас мы добавляем в него креветки и языки трески, а тогда хватало докторской — и было счастье.
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