Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вагон-ресторан: советский люкс с котлетой и пюре
Жир, который нельзя терять: как не навредить себе в погоне за рельефом
Как старые кирпичи и грунт превратились в садовое вдохновение
Запеканка из яиц и овощей, которую легко приготовить на выходных
Салат не должен быть скучным: 15 видов зелени, которые оживят любую тарелку
Секреты московского туризма: почему индийцы стремятся в российскую столицу?
Она чувствует вашу тревогу — правда о кошачьей эмпатии
Секретный метод посадки картошки: 50 вёдер с сотки — это реально
Литовская финкомпания грозит заморозкой счетов россиянам и белорусам

Салат Оливье по цене булки: гастрономия советской эпохи

2:17
Еда

Он был королём застолий, мечтой обильного праздника и деликатесом, доступным даже на скромную зарплату.

Салат Оливье 03
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат Оливье 03

В Советском Союзе к еде относились серьёзно. Особенно к праздничной. Если на столе стоял салат Оливье — значит, дело важное. Новый год, день рождения, приезд тёти из Волгограда.

Но мало кто сегодня помнит, что в 70-80-х Оливье можно было купить в гастрономе… по цене буханки хлеба. Не шутка, а гастрономическая правда.

Что входило в советский Оливье?

  • картошка
  • морковь
  • зелёный горошек
  • солёные огурцы
  • варёные яйца
  • варёная колбаса (обычно — "Докторская")
  • майонез "Провансаль".

Никакого авокадо, креветок и рукколы. Зато всё строго по ГОСТу. И, как ни странно, на вкус — как объятие бабушки.

Оливье в продаже — как символ доступности праздника

Во многих гастрономах салаты выкладывались в витрины под стеклом. Металлической лопаткой продавщица отмеряла порцию — 200 или 400 гр, заворачивала в пергамент.

Цена? В 1982 году — около 20 копеек за 100 грамм.
Ровно как и батон нарезной. То есть салат-царь стоил, как хлеб.

Где брали ингредиенты?

  • Картошка, морковка — с дачи или базара
  • Колбасу доставали по знакомству или стояли в очереди
  • Майонез "Провансаль" — охота, но возможная
  • Огурцы — домашние, из трёхлитровой банки с подвалом на этикетке.

Почему мы его так любили?

Потому что он был вкусным и сытным. И ассоциировался с застольем, когда на столе всё "нарезано", звенят бокалы, звучит тост.

Салат Оливье — это не просто блюдо. Это настроение. Праздник без понтов, вкус без изысков и уют, который не купишь в магазине. В СССР за пару рублей можно было купить килограмм Оливье и чувствовать себя самым счастливым человеком в хрущёвке. Сейчас мы добавляем в него креветки и языки трески, а тогда хватало докторской — и было счастье.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря
Красота и стиль
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря Аудио 
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Недвижимость
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче Аудио 
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Красота и стиль
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков Аудио 
Популярное
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче

Почти треть россиян (31,6%) проведет майские на даче ради уединения и шашлыков. Опрос выявил атрибуты дачи мечты: дом, плодовые деревья и мангал.

Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Сводка с фронта: США больше не будут поддерживать Киев, Запад думает признать Крым Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем
Последние материалы
Секретный метод посадки картошки: 50 вёдер с сотки — это реально
Литовская финкомпания грозит заморозкой счетов россиянам и белорусам
Земля для жизни или сюрпризов? Один файл, который решит судьбу покупки
Как в СССР звучал идеальный мотор: по слуху, а не по датчику
Полчаса на трассе — и мотор дышит по-новому: но только при одном условии
Ваши волосы не ленивы — просто вы забыли про одно простое правило
Космос и скандал: как 11 минут изменили репутацию Кэти Перри
Шокирующая находка в Шотландии: древний патоген оживает в теориях
Самая частая ошибка с продуктами — и она может стоить здоровья
Ваш макияж разваливается к обеду? Проверьте, не забыли ли вы это
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.