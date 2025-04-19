Салат Оливье по цене булки: гастрономия советской эпохи

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Он был королём застолий, мечтой обильного праздника и деликатесом, доступным даже на скромную зарплату.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат Оливье 03

В Советском Союзе к еде относились серьёзно. Особенно к праздничной. Если на столе стоял салат Оливье — значит, дело важное. Новый год, день рождения, приезд тёти из Волгограда.

Но мало кто сегодня помнит, что в 70-80-х Оливье можно было купить в гастрономе… по цене буханки хлеба. Не шутка, а гастрономическая правда.

Что входило в советский Оливье?

картошка

морковь

зелёный горошек

солёные огурцы

варёные яйца

варёная колбаса (обычно — "Докторская")

майонез "Провансаль".

Никакого авокадо, креветок и рукколы. Зато всё строго по ГОСТу. И, как ни странно, на вкус — как объятие бабушки.

Оливье в продаже — как символ доступности праздника

Во многих гастрономах салаты выкладывались в витрины под стеклом. Металлической лопаткой продавщица отмеряла порцию — 200 или 400 гр, заворачивала в пергамент.

Цена? В 1982 году — около 20 копеек за 100 грамм.

Ровно как и батон нарезной. То есть салат-царь стоил, как хлеб.

Где брали ингредиенты?

Картошка, морковка — с дачи или базара

Колбасу доставали по знакомству или стояли в очереди

Майонез "Провансаль" — охота, но возможная

Огурцы — домашние, из трёхлитровой банки с подвалом на этикетке.

Почему мы его так любили?

Потому что он был вкусным и сытным. И ассоциировался с застольем, когда на столе всё "нарезано", звенят бокалы, звучит тост.

Салат Оливье — это не просто блюдо. Это настроение. Праздник без понтов, вкус без изысков и уют, который не купишь в магазине. В СССР за пару рублей можно было купить килограмм Оливье и чувствовать себя самым счастливым человеком в хрущёвке. Сейчас мы добавляем в него креветки и языки трески, а тогда хватало докторской — и было счастье.